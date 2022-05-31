«Да пусть подержит». Евлоев позволил Диасу потрогать пояс, а потом вырубил бразильца

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в соглавном бою вечера Мовсар Евлоев подерётся с Дэном Иге.
Мовсар выступает в UFC уже три года, а последний бой перед попаданием в промоушен Даны Уайта провёл в июле 2018-го, когда встретился с бразильцем Рафаэлем Диасом на турнире M-1 Challenge 95 в Ингушетии. Евлоев подходил к поединку в статусе действующего чемпиона в легчайшем весе, это была его третья защита – ранее российский боец победил Павла Витрука и Сергея Морозова, а в схватке за вакантный титул одолел Алексея Невзорова.
Ивент в Назрани запомнился не только поединками, но и забавным случаем на стердауне. Когда Евлоев и Диас сошлись в дуэли взглядов, бразилец попытался отнять пояс у Мовсара. Организаторы принялись разнимать соперников и вырвали ремень из рук претендента. Реакция Евлоева была максимально необычной. «Да пусть подержит», – сказал чемпион и протянул трофей бразильцу. Бразилец не оценил жест Мовсара – он растерялся и сразу вернул то, что ему не принадлежит.
Диас мог сколько угодно тянуть руки к поясу, но поединок показал, что бразилец может получить его только на стердауне, если соперник будет таким же добрым, как Мовсар. В рейдже было иначе – Евлоев избивал Рафаэля в течение четырёх раундов, а в пятом наконец финишировал. Хотя у Мовсара всё же были проблемы – пару раз он попадал в плотную гильотину, но находил способы выбираться.
Права на видео принадлежат М-1. Видео можно посмотреть на YouTube-канале M-1 Global World.
Сейчас Евлоев – 13-й номер рейтинга полулёгкого веса UFC. Мовсар – нетипичный боец. В свободное от тренировок время он любит посидеть дома за просмотром интересного контента. Это может быть стендап и даже аниме. Любимый японский сериал Мовсара – «Самый сильный мужчина», его боец смотрел и на английском, и на русском языках.
Российский файтер – один из самых спокойных и скромных во всём промоушене, но ему уже пришлось ввязаться в пару конфликтов, причём первый случился не с каким-то ноунеймом, а с Петром Яном. Инцидент можно назвать скорее недопониманием: Петру не понравилось, что Мовсар, с которым он тренировался, заявил, что готов с ним подраться, если перейдёт в его дивизион. Позже бойцы пообщались и уладили проблему.
Зато наверняка всё впереди у Мовсара и Илии Топурии. Двум непобеждённым бойцам назначили поединок, после чего Топурия начал трэш-ток в соцсетях, а Евлоев решил, что не будет отмалчиваться. Со временем раскрутка боя переросла в личное, но Евлоев снялся из-за коронавируса. Топурия обвинил россиянина в трусости, однако не сделал вес и сам пропустил поединок с вышедшим на замену Евлоеву Чарльзом Журденом. Сейчас пути Мовсара и Илии разошлись, однако в будущем их встреча вполне реальна.
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