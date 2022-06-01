Главные выпивохи в UFC. Не только Емельяненко готовится к бою с рюмкой в руке

Алкоголь разрушил не одну бойцовскую карьеру – об этом вам расскажет не только Александр Шлеменко. Главный любитель спиртного в России известен – Александр Емельяненко продолжает выходить в клетку и при этом успевает уничтожать собственное здоровье. Но и за рубежом похожих примеров достаточно.

Чак Лидделл

В лучшие годы Чак Лидделл не вылезал из баров и клубов, из-за чего даже имел проблемы с президентом UFC Даной Уайтом. Как рассказывал Дана, в ночь перед боем Лидделла с Кутюром он проходил мимо известного клуба Hard Rock и увидел Чака. «Я подошёл со словами: «Какого хера ты творишь?!» – вспоминал Уайт.

Тот поединок Лидделл проиграл, но выводов не сделал. Перед вторым поединком с Куинтоном Джексоном он снова тусовался в ночных заведениях, что обернулось техническим нокаутом, а впоследствии систематически провальными выступлениями. «Гулянки убивают бойцов. Я видел это на примере Чака. Задаюсь вопросом, если бы он не тусил, как долго он мог бы оставаться в спорте?» – говорил Дана.

Алекс Перейра

У Алекса Перейры были серьёзные проблемы с алкоголизмом – избавиться от них получилось лишь в 2012 году. По словам бойца, он учился только до восьмого класса. Параллельно Алекс работал – он был флористом и трудился на стройке. Непростая жизнь довела его до бутылки. Перейра осознаёт, что в тот момент он стал алкоголиком. Он пил действительно много, но при этом выступал на соревнованиях по кикбоксингу и в нетрезвом виде стал чемпионом страны.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

«Какое-то время я не пил. Думал, что всё под контролем. Я пошёл в бар, заказал одну банку пива. Выпил. Прохладное. Заказал ещё одно. Цель состояла в том, чтобы выпить два бокала и вернуться домой, но я уже не мог себя контролировать. Я вышел из бара в плохом состоянии. Это было в 2012 году. С этого момента я понял, что не могу это контролировать. Поэтому я никогда не беру в рот ни капли алкоголя – моя жизнь полностью изменилась», – рассказывал Перейра.

Луис Смолка

В начале карьеры Смолка выглядел как будущий чемпион UFC – всего одно поражение в 11 поединках. Но поражение от Брэндона Морено надломило Луиса, который и так был склонен к употреблению спиртного. «Я выпивал всё, что попадется под руку. И пил, пока не заканчивалось. Когда у меня были все эти неприятности и проблемы, если вокруг не было алкоголя, я пил жидкость для полоскания рта», – вспоминал Смолка.

Луис Смолка Фото: Getty Images

После крутой серии Смолка проиграл четыре боя подряд и был уволен из UFC, но это не вправило ему мозги. «Меня ничего не волновало – я просто был пьян. Я находился в странном положении: проиграл четыре раза подряд, мне было всё равно, меня не волновали бои. Я покупал 12 банок и пил их, пока не терял сознание».

Невеста Смолки была в отчаянии, пытаясь справиться с его проблемами, но в итоге бойца спас менеджер Джейсон Хаус. Тот поселил Луиса к себе, заставил тренироваться и впоследствии убедил, что ему не нужен алкоголь. Хаус постоянно спорил со Смолкой об этом. «Он был в бешенстве, когда увидел меня пьющим, а я сказал: «Что в этом такого? Я только что закончил тренировку, сегодня выходной. В чём проблема?» Он посмотрел на меня и ответил: «Тебе нельзя пить. Тебе нечего праздновать». Это срезонировало со мной. Не могу сказать почему, но эти слова действительно произвели на меня впечатление», – объяснил боец.

Дрю Фикетт

В юности Дрю Фикетт был дисциплинированным и трудолюбивым, но со временем пристрастился к алкоголю, из-за чего понизился бойцовский скилл. В 2004 году его пригласили стать участником первого сезона The Ultimate Fighter, но боец не явился на съёмки, так как ему выдвинули обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах и он временно лишился свободы.

В следующем году Фикетт попал в UFC, где провёл семь поединков, выиграв четыре из них. Не самый плохой результат, но бойца уволили после пьяной стычки с охранником в одном из казино Лас-Вегаса. После этого Фикетт скатился окончательно. В 2009 году ему не дали выйти в клетку на турнире Rage In The Cage – Дрю пришёл на бой пьяным. В тот момент алкоголизм Фикетта был очевиден, но он не переставал драться. Боец закончил карьеру в 2014 году с рекордом 42-21, при этом в последних девяти боях он проиграл восемь раз.

Танк Эбботт

Танк Эбботт стал одной из первых суперзвёзд UFC. Боец всегда славился любовью к алкоголю, а в его окружении находились те, кто готов это подтвердить. «Танк пил как чёртова скаковая лошадь. В его ситуации казалось, что карьера ММА мешает гулянкам», – утверждал рефери Джон Маккарти. Сам Эбботт однажды заметил, что практически слез с барного стула, чтобы принять титульный поединок против Мориса Смита на коротком уведомлении.

Танк Эбботт (справа) Фото: Getty Images

Сегодня все в восторге от Тая Туйвасы и его празднования с пивом, но ещё 25 лет назад Танк отмечал победу с бутылочкой пивка прямо в октагоне. «У него была с собой фляжка, и я чувствовал его перегар», – вспоминал совместные эфиры с Танком комментатор Брюс Бек. Но за всё приходится платить: в декабре 2018 года Эбботту сделали операцию по пересадке печени. Несмотря на несколько инсультов во время операции, Танк выжил, а операция прошла успешно.

Конор Макгрегор

Ноториус с детства проникся культурой производства и потребления ирландского виски. Интерес перерос не только в собственный бренд Proper Twelve, но и в кучу некрасивых историй. Ирландец поднимал руку на старика, написал больше сотни необдуманных сообщений в соцсетях – за всем этим наверняка стоит любимый напиток. Конор не скрывает любовь к выпивке, он регулярно постит фотографии бокала, а недавно признался, что пока пьёт слишком много, чтобы возвращаться в лёгкий вес.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Джон Джонс

Боунс и алкоголь практически неразлучны, о чём сам Джон рассказывал без стеснения. У бывшего чемпиона даже была традиция напиваться в клубе за неделю до поединка – так он мог найти себе оправдание в случае поражения.

Джонса арестовывали за вождение в нетрезвом виде – боец катался по городу с бутылкой текилы на пассажирском сиденье. От любви Боунса к выпивке пострадала и его семья – боец бил собственную невесту, а потом заявил, что в его вспышке агрессии виноват алкоголь.