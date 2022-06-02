«Рецепт разрушения тела». Пимблетт набрал огромный вес – его аппетит опасен для здоровья

Смешанные единоборства давно обрели огромную популярность в Англии. Естественно, что местных спортсменов там попросту обожают. Пожалуй, самым любимым бойцом Туманного Альбиона сейчас является Пэдди Пимблетт – молодой и харизматичный парень из Ливерпуля, успешно ворвавшийся в UFC. Но у Пэдди хватает недостатков: в частности, он очень любит поесть.

«Пэдди просто «любит» диабет. Это похоже на рецепт разрушения вашего тела. Когда я вижу подобное, думаю об одном: да, Пимблетта могут правильно продвигать, и у него есть хорошие перспективы для попадания в высшие эшелоны UFC. Но если у него останется та же трудовая этика, он никогда не станет чемпионом.



Ты не можешь набирать столько жира во время простоя, не можешь настолько терять форму. Это просто показывает преданность тому, что вам нужно делать. Я не пытаюсь на него надавить или что-то в этом роде, но думаю, что с возрастом Пэдди придётся это понять. Он молод. Однако это работа на полный рабочий день. Это не просто желание быть бойцом. Ты должен быть бойцом», — сказал знаменитый Ти Джей Диллашоу.

Пэдди услышал и откровенно обиделся на легендарного ветерана ММА: «Этот парень продавал футболку с изображением своего толстого лица и надписью «толстый Тайлер», когда возвращался из тренировочного лагеря. Не забывай своё прошлое. Алкаш и чёртов гриб, ты никогда не выигрывал пояс без стероидов».

Несмотря на гневную отповедь Пэдди, стоит признать, что Диллашоу прав. Британец, выступающий в лёгкой весовой категории, между боями набирает по 20-25 килограммов, причём с огромной скоростью. Пимблетт сам признавался, что слишком любит сладкое: шоколадки и пончики являются его главной слабостью. Порой Пэдди съедал за день около 11 тысяч калорий, что в несколько раз превышает норму взрослого мужчины.

Однажды бойца и вовсе вырвало в клетке – сразу после боя. Организаторы и зрители серьёзно испугались, подумав, что это кровь. Но улыбающийся Пимблетт сразу всех «успокоил», объяснив, что на канвасе горячий шоколад и конфеты, которые он жадно поглощал перед самым боем. Не стоит и говорить, что подобная еда не слишком хорошо подходит спортсмену, выходящему драться.

Фото: Kieran Cleeves/Getty Images

Удивительно, но при этом Пимблетт практически не имеет проблем с весогонкой. Британец признаёт, что вследствие большого аппетита ему приходится как следует потрудиться, зато на весах он всегда показывает нужные цифры. Однако Пэдди не стоит утешаться: с каждым годом ему будет всё сложнее. Сейчас бойцу только 27 лет, и молодой организм пока справляется с нагрузками. Так будет не всегда.



Набирать и терять по 20 килограммов – огромный стресс. Само собой, «формы» Пимблетта являются проявлением откровенного непрофессионализма. Если Пэдди не изменит подход к делу, он не сумеет добиться большого успеха. Увы, такие «эксперименты» и неправильная диета могут сказаться не только на карьере. Под угрозой и здоровье спортсмена. Хорошо, если он поймёт это как можно раньше.