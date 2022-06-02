Соперники Емельяненко мельчают. Колотил актёра из Голливуда – теперь готов избить блогера

Во время последнего появления в медиа Александр Емельяненко сошёлся лицом к лицу с блогером и бойцом Максом Топором, у которого запланирован поединок против менеджера Емельяненко. Александр заявил, что не против подраться с Топором по правилам бокса. Стоит признать, что масштабы соперников Емельяненко-младшего мельчают: если имя Джигана или Кокляева ещё хоть как-то возбуждало аудиторию, то бой с Топором попахивает отчаянием.

Особенно это заметно на фоне тех бойцов, с которыми Емельяненко дрался на пике карьеры. В начале 2010-х Александр тоже находил неконкурентные, но развлекательные и денежные бои. После поражения от Джеффа Монсона Емельяненко планировал уйти из спорта, но соблазнился предложением промоушена «Легенда». В главном поединке вечера в Москве он сразился с Бобом Саппом, голливудским актёром и бывшим игроком в американский футбол.

Сапп снимался в классных фильмах – «Большой Стэн», «Всё или ничего» и «Электра». Естественно, уровень в единоборствах у актёра и Александра пугающе отличался. Сапп в тот момент шёл на серии из 11 поражений, девять из них – в первом раунде. Боб не умел почти ничего, кроме того, что переть вперёд. Этим он занялся ещё на взвешивании, когда пытался запугать Александра, а продолжил на старте поединка.

Сапп сразу бросился обниматься с Емельяненко, а тот освободился и сконцентрировано держал дистанцию. Боб перестал казаться таким жутким после первого же попадания российского бойца джебом – американец потерялся, а Александру оставалось провести серию ударов, свалить соперника на канвас и добить. 12-е поражение актёра и успешное возвращение Емельяненко – может, именно такой бой нужен брату Фёдора в его нынешнем положении?

Видео можно посмотреть на канале M-1 Global World.

Последний поединок Сапп провёл четыре года назад – он завершил карьеру нелепой победой над египетским борцом сумо, для которого тот бой по правилам ММА стал первым и последним. Не стоит сомневаться, что за хороший гонорар Боб вернётся в спорт. Бой с Топором не нужен никому, а реванш с Саппом может заинтересовать аудиторию как в России, так и в США. Если Александр сумеет восстановиться, такую схватку стоит провести перед поединком с Дациком – тогда Емельяненко поверит, что действительно способен победить серьёзного соперника.