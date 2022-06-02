UFC ставит бойцов на весы с мясного рынка. Понятно, почему лига погрязла в скандалах

Инцидент с Чарльзом Оливейрой на UFC 274 заставил многих задуматься, а так ли идеальна процедура взвешивания? На официальной церемонии промоушен использует не электронные весы, а механические – в 2022 году это звучит как минимум спорно. Вряд ли вы до сих пор набираете текст на печатной машинке и не признаёте ноутбуки, как минимум потому, что компьютеры функциональнее и удобнее. То же можно сказать о весах с экраном. Единственная оговорка – когда UFC выбирает анахронизм, он создаёт проблемы не только для себя, но и для окружающих.

Дастин Порье резонно заметил, что весы с гирьками не выдают максимально точный результат – приходится верить на слово мужчине, который постукивает по окошечку на шкале. Если 20 лет назад этот парень не работал продавцом в мясном отделе, стоит сомневаться в его умении обращаться с таким прибором.

Весы на взвешивании перед турниром UFC Фото: Chris Unger/Getty Images

При этом в фойе, откуда бойцы проходят на взвешивание из раздевалок, стоят электронные весы, где каждый может проверить, насколько он готов к процедуре. Файтеры встают на нормальные весы, убеждаются, что всё в порядке, а потом появляются на официальном взвешивании и с удивлением узнают, что всё же не уложились в категорию.

Механические весы – это ещё и простор для манипуляций и мошенничества. Уже все знают о хитрости с полотенцем – первым на него опёрся Даниэль Кормье, когда в 2017 году с первой попытки не сделал вес перед боем с Энтони Джонсоном. Тогда ДиСи перебрал на полкило, но уже через пару минут вернулся и показал нужный результат. В нужный момент Кормье немного прихватил ткань, которая скрывала его от посторонних глаз, и перенёс на неё часть своего веса. Кормье был первопроходцем и умудрился исполнить трюк на электронных весах, а позже такой хитростью уже на механике пользовались Хабиб и Хамзат Чимаев – оба раза никто ничего не заметил.

В случае с электронными весами обмануть тяжелее – представитель комиссии может увидеть странное колебание цифр на табло. На механических эти незначительные изменения заметить не получится, так что не исключено, что Хабиб не стал бы рисковать и обманывать комиссию, если бы электронные весы на турнирах UFC сохранились.

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«Может быть, это очередная лазейка для того, чтобы кого-то быстро взвешивали, а кого-то дольше», – такое предположение о выборе весов в UFC высказывал Александр Шлеменко, который также заявил, что Bellator всегда использовал электронные модели. Это не совсем так – видимо, Шторм просто не бился на турнирах с механическими весами. По наблюдениям, такие чаще всего проходили в Коннектикуте. Шлеменко однажды дрался в этом штате с Гегардом Мусаси, поэтому влияние на выбор весов атлетической комиссией исключается.

В любом случае все промоушены, включая Bellator, PFL и ONE, хотя бы иногда используют электронные весы. Может, и Дане Уайту стоит об этом подумать? Тем более исключения уже случались, а закономерности в использовании весов нет – в правилах атлетических комиссий не сказано, на каких конкретно весах нужно определять массу спортсменов.

Пока вместо очевидного решения босс UFC придумал приставить к весам отдельного охранника, а в ситуации с Оливейрой обвинил других бойцов, которые пользовались прибором в ночь перед взвешиванием и что-то там сбили. Оправдание странное, но оно только подтверждает, что в этом вопросе UFC нужны перемены.