UFC Fight Night 207: Драго возглавляет русский десант в Вегасе. Это вам не «Рокки»

Фахретдинов вернул Тактарова в большой спорт!

Ринат Фахретдинов объяснил, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова.



«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.