UFC Fight Night 207: Драго возглавляет русский десант в Вегасе. Это вам не «Рокки»

В субботу, 4 июня 2022 года, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 207. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).
В соглавном поединке вечера непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 рейтинга. Также дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, которому будет противостоять Андреас Михайлидис.
Все бойцы успешно сделали вес
На этот раз церемония взвешивания не преподнесла неприятных сюрпризов. Все спортсмены успешно сделали вес.
Основной кард
Александр Волков (116,34 кг) — Жаирзиньо Розенстрайк (117,48 кг)
Дэн Иге (65,99 кг) — Мовсар Евлоев (66,22 кг)
Майкл Тризано (65,99 кг) — Лукас Алмейда (65,99 кг)
Карине Силва (56,69 кг) — Полиана Ботельо (56,92 кг)
Алонзо Менифилд (92,98 кг) — Аскар Можаров (92,75 кг)
Предварительный кард
Фелис Херриг (52,16 кг) — Каролина Ковалькевич (52,38 кг)
Джо Солекки (70,53 кг) — Алекс Да Сильва (70,53 кг)
Дэймон Джексон (65,99 кг) — Дэн Аргуэта (65,99 кг)
Оде Осборн (57,15 кг) — Заррух Адашев (56,92 кг)
Никлас Штольце (70,76 кг) — Бенуа Сент-Дени (70,53 кг)
Джонни Муньоз (61,23 кг) — Тони Грейвэли (61,46 кг)
Джеффри Молина (56,92 кг) — Жалгас Жумагулов (57,15 кг)
Ринат Фахретдинов (77,33 кг) — Андреас Михайлидис (77,33 кг)
Эрин Блэнчфилд (56,47 кг) — Джей-Джей Олдрич (56,69 кг).
Фахретдинов вернул Тактарова в большой спорт!
Ринат Фахретдинов объяснил, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова.
«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Евлоев — будущий чемпион UFC?
В соглавном бою турнира выступит 28-летний российский боец Мовсар Евлоев, находящийся на 13-й позиции в полулёгком весе. Но этот парень точно заслуживает более высокого места.
«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Мне помогает бойцовский IQ. Так, чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз. Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.
Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.
Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк
Турнир UFC Fight Night 207, ещё носящий имя UFC Вегас 56, можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.
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Дебют Рината Фахретдинова в UFC
На предстоящем турнире дебютный бой в UFC проведёт российский боец Ринат Фахретдинов. Уроженец Татарстана уже принимал участие в одном из турниров лиги, но в качестве углового у другого дебютанта — Дениса Тюлюлина. Сейчас пришло время самого Рината. Свой последний поединок россиянин провёл в январе 2021 года, нокаутировав Эрика Спайсли.
Полный кард UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк
Основной кард
Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;
Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;
Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;
Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.
Предварительный кард
Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;
Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;
Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сэинт-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;
Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;
Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;
Ринат Фахретдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михаилидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;
Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — ДжейДжей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.
В предварительном карде выступят сразу несколько русскоговорящих бойцов — Заррух Адашев разделит октагон с Оде Осборном, Жалгас Жумагулов попробует закрыть последнее поражение бою с Джеффри Молиной, а Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC в поединке с Андреасом Михайлидисом.
Когда смотреть турнир UFC Fignt Night 207: Волков — Розенстрайк
Трансляция турнира UFC Fight Night 207 начнётся сегодня, 4 июня, в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк выйдут в октагон не ранее 01:00 мск.
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