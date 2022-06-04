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UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк, когда бой, где cмотреть онлайн-трансляцию, бой Евлоева, Тактаров в UFC

UFC Fight Night 207: Драго возглавляет русский десант в Вегасе. Это вам не «Рокки»
Александр Фролов
UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк, онлайн
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Волков, Евлоев и Фахретдинов хотят увезти домой победы. Присмотрит за парнями сам Олег Тактаров.

В субботу, 4 июня 2022 года, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 207. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).

В соглавном поединке вечера непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 рейтинга. Также дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, которому будет противостоять Андреас Михайлидис.

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Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк Полный кард UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк Когда смотреть турнир UFC Fignt Night 207: Волков — Розенстрайк
Live Александр Фролов

Все бойцы успешно сделали вес

На этот раз церемония взвешивания не преподнесла неприятных сюрпризов. Все спортсмены успешно сделали вес.

Основной кард

Александр Волков (116,34 кг) — Жаирзиньо Розенстрайк (117,48 кг)
Дэн Иге (65,99 кг) — Мовсар Евлоев (66,22 кг)
Майкл Тризано (65,99 кг) — Лукас Алмейда (65,99 кг)
Карине Силва (56,69 кг) — Полиана Ботельо (56,92 кг)
Алонзо Менифилд (92,98 кг) — Аскар Можаров (92,75 кг)

Предварительный кард

Фелис Херриг (52,16 кг) — Каролина Ковалькевич (52,38 кг)
Джо Солекки (70,53 кг) — Алекс Да Сильва (70,53 кг)
Дэймон Джексон (65,99 кг) — Дэн Аргуэта (65,99 кг)
Оде Осборн (57,15 кг) — Заррух Адашев (56,92 кг)
Никлас Штольце (70,76 кг) — Бенуа Сент-Дени (70,53 кг)
Джонни Муньоз (61,23 кг) — Тони Грейвэли (61,46 кг)
Джеффри Молина (56,92 кг) — Жалгас Жумагулов (57,15 кг)
Ринат Фахретдинов (77,33 кг) — Андреас Михайлидис (77,33 кг)
Эрин Блэнчфилд (56,47 кг) — Джей-Джей Олдрич (56,69 кг).

10:20 Александр Фролов

Фахретдинов вернул Тактарова в большой спорт!

Ринат Фахретдинов объяснил, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова.

«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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10:06 Александр Фролов

Евлоев — будущий чемпион UFC?

В соглавном бою турнира выступит 28-летний российский боец Мовсар Евлоев, находящийся на 13-й позиции в полулёгком весе. Но этот парень точно заслуживает более высокого места.

«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Мне помогает бойцовский IQ. Так, чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз. Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.

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10:00 Александр Фролов

Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк

Турнир UFC Fight Night 207, ещё носящий имя UFC Вегас 56, можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

Важно объявление о том, как оплатить UFC Fight Pass из России:

Для максимального удобства пользователей был создан специальный бот в Telegram — @UFCFP_bot, с помощью которого можно продлить или оформить новую подписку на UFC Fight Pass.

09:59 Александр Фролов

Дебют Рината Фахретдинова в UFC

На предстоящем турнире дебютный бой в UFC проведёт российский боец Ринат Фахретдинов. Уроженец Татарстана уже принимал участие в одном из турниров лиги, но в качестве углового у другого дебютанта — Дениса Тюлюлина. Сейчас пришло время самого Рината. Свой последний поединок россиянин провёл в январе 2021 года, нокаутировав Эрика Спайсли.

09:50 Александр Фролов

Полный кард UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк

Основной кард

Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;

Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;

Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;

Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.

Предварительный кард


Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;

Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;

Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сэинт-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;

Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;

Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;

Ринат Фахретдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михаилидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;

Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — ДжейДжей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.

09:45 Александр Фролов

В предварительном карде выступят сразу несколько русскоговорящих бойцов — Заррух Адашев разделит октагон с Оде Осборном, Жалгас Жумагулов попробует закрыть последнее поражение бою с Джеффри Молиной, а Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC в поединке с Андреасом Михайлидисом.

09:43 Александр Фролов

Когда смотреть турнир UFC Fignt Night 207: Волков — Розенстрайк

Трансляция турнира UFC Fight Night 207 начнётся сегодня, 4 июня, в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк выйдут в октагон не ранее 01:00 мск.

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