«Этот парень — крыса». Вместо Ломаченко за четыре пояса будет сражаться почтовый чемпион

Ранним утром 5 июня по московскому времени в Австралии состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между обладателем трёх поясов Джорджем Камбососом (WBA, WBO, IBF) и чемпионом по версии WBC Дэвином Хэйни. Хотя изначально против австралийца должен был выйти Василий Ломаченко, но украинец принял решение остаться на Родине и вступить в ряды теробороны.

Этой ситуацией грамотно воспользовался всемогущий и мегавлиятельный менеджер Хэйни Эдди Хирн. И через неделю после отказа Ломы выйти на бой против Камбососа контракт с 23-летним американцем был подписан. Хотя, кроме американца, в дивизионе немало достойных претендентов, которые точно не хуже Дэвина. Кроме Ломаченко и бывшего оппонента Камбососа Теофимо Лопеса, это Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.

Дэвис и вовсе прокатился по Хэйни, назвав того «почтовым» чемпионом.

«Если он одержит победу над Камбососом, то я хотел бы подраться с ним в следующем бою. Он почтовый чемпион. Дэвин Хэйни дерётся только потому, что кто-то прислал ему титул по электронной почте. Раз уж ты говоришь обо мне, так давай подерёмся. Побей Камбососа, и тогда ты будешь следующим в моём списке», — сказал Джервонта.

Сразу после подписания контракта Василий Ломаченко заявил, что будет следующим соперником. Стоит отметить, что, согласно контракту, в случае победы Хэйни он будет обязан дать реванш австралийцу. Но сам факт, что именно этот американец получил бой за звание абсолютного чемпиона мира, является фарсом. Хэйни заполучил эту возможность не по праву первого номера, а по стечению обстоятельств. И поэтому его триумф будет рассматриваться как случайность.

Дэвин Хэйни и Джозеф Диас Фото: Steve Marcus/Getty Images

Да, у него блестящий рекорд — 27-0. И в списке поверженных есть Хорхе Линарес, Юриоркис Гамбоа, Джозеф Диас и Заур Абдуллаев. И Дэвину всего лишь 23 года. Но в его дивизионе также есть Райан Гарсия и Джервонта Дэвис. Почему именно Хэйни стоял следующим в очереди за Ломаченко, а не эти двое? Есть один очевидный вариант ответа — это пояс WBC, которым владеет Дэвин.

Но, как мы знаем, сейчас деньги правят миром. И они важнее поясов. Тут в дело вступило влияние вместе с деньгами. Дэвису и Гарсии меньше повезло с промоутерами, которыми являются Флойд Мейвезер, от которого Джервонта ушёл не так давно, и Оскар де ла Хойя, растерявший свои позиции после ухода Канело Альвареса.

Печально смотреть на то, как большой бой получает не лучший по праву, а тот, у кого круче патрон. В случае триумфа Хэйни в обеих схватках Василий Ломаченко будет отсечён от титульных разборок. Он невыгоден Хирну.

И промоутер сосредоточится на американской публике и, скорее, организует поединок своего подопечного против Дэвиса или Гарсии. Поэтому Камбосос должен сотворить ещё одну мини-сенсацию. Иначе Эдди зачехлит самого одарённого бойца современности — Василия Ломаченко — под предлогом возраста и очередного простоя.

Тем временем Хэйни попытался раздавить своего оппонента через банальный трэш-ток и обещания лёгкой победы. Однако он потерпел поражение на этом поле. Сначала его отцу и по совместительству тренеру отказали во въезде в Австралию из-за его уголовного прошлого, за что получил от Джорджа.

«Наверняка после того, как я уничтожу Дэвина, у него возникнет много оправданий: отец, тренер, смена часовых поясов и всё такое. Я старался изо всех сил, но увы. И всё-таки это не моя проблема. Вся моя команда со мной, в том числе мой отец, и я готов драться.

В конце концов, все гордятся Дэвином, его решением приехать в Австралию. При этом они забыли, что я пять лет выступал за границей, где мне приходилось тоже выступать без отца. Я всегда готов к бою. Хоть в одиночку», — сказал австралиец.

А затем его разоблачил сам Камбосос, обвинив своего соперника в том, что тот сливал информацию про бывшего соперника австралийца Теофимо Лопеса.

Джордж Камбосос Фото: Mike Owen/Getty Images

«Этот парень — информатор. Этот парень — крыса. Теофимо Лопес дерётся с иностранцем, а он переписывался со мной. Он рассказывал мне все подробности. «Тео в кальянной, у Тео проблемы с женой». Это крыса. Это осведомитель.

Знаешь что, в воскресенье я надеру тебе задницу. И знай, когда ты вернёшься в Лас-Вегас, тебе придётся присматривать за Теофимо Лопесом, потому что он тоже будет искать тебя», — сказал Камбосос.

Хэйни на удивление мягко ответил:

«Джордж на самом деле хороший парень. Я имею в виду, что это просто трэш-ток. Я не принимаю это на свой счёт. Мы встречались до и после моего последнего боя и на взвешивании. Я вообще ничего в нём не читаю. Мне всё равно, что он говорит или кто-либо ещё говорит. Доказательство будет в ринге», — сказал Хэйни.

Во время дуэли взглядов бойцы не скрывали неприязнь друг к другу, выкатив свои козыри по 10-му кругу. Только на этот раз они орали с утроенной силой. Остаётся надеяться, что бойцы сохранят тот же враждебный настрой и устроят адскую бойню в ринге. Иначе зачем это всё затевать?