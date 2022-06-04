По контракту у Жалгаса осталось два боя. Но Дана Уайт может расторгнуть его в любой момент.

Жумагулов — не уровень UFC. За два года он кому только не проиграл. Ужас

В субботу, 4 июня, проходит турнир UFC Fight Night 207, который возглавит поединок между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком. Помимо Драго, в этом турнире ещё выступят россияне Мовсар Евлоев и Ринат Фахретдинов. Из спортсменов с постсоветского пространства выделяется Жалгас Жумагулов, который выступил в предварительном карде. Ему противостоял молодой проспект из США Джефф Молина.

Дела у казаха в UFC складываются не лучшим образом. Всего лишь одна победа при трёх поражениях. При этом после трёх выступлений с ним продлили контракт на четыре боя. Первый поединок по новому соглашению он проиграл португальцу Манелю Капе техническим нокаутом в первом раунде. Если ранее Жумагулов проигрывал в лиге Даны Уайта решением судей, то в последний раз он проиграл досрочно. Поэтому казаху нужна только победа, чтобы с ним не расторгли контракт.

Что касается 24-летнего Молины, то его статистика выступлений 10-2. Джефф провёл в UFC всего лишь два боя, в которых неизменно побеждал. Поэтому на бумаге фаворитом был молодой проспект из США.

Джефф Молина Фото: Chris Unger/Getty Images

Бой начался с неспешной разведки в стойке. Преимущество в ударке было на стороне более высокого американца. Поэтому казах сделал ставку на борьбу и совершил проход в ноги. Но ему не удалось уложить соперника в партер. И он ограничился тем, что прижал соперника к сетке. Так Жумагулов держал Молину около двух минут. Во второй половине пятиминутки Джефф выбрался из удержания и снова развивал своё преимущество в стойке. Неоднозначный раунд с небольшим предпочтением в пользу Молины.

Второй раунд вышел более событийным. Жалгасу удалось провести зацеп ноги, но всё свелось к тому, что он снова прижал Молину к сетке. Однако Джефф приспособился к такому положению и беспрепятственно бил казаха, за счёт чего набивал себе очки. В конечном итоге Молина развернул Жалгаса и уложил его в партер, но не зафиксировал.

Далее американец снова увеличивал своё преимущество в стойке. Однако Жумагулову удалось потрясти соперника левым хуком. А концовка всё-таки ушла к Молине, который умудрился выйти на гильотину. Снова предпочтительнее выглядел местный боец.

Заключительная пятиминутка прошла в размеренном ритме, словно такой расклад устраивал обоих бойцов. Молина контролировал Жумагулова в стойке за счёт более длинных рук. А Жалгас безуспешно и без особого желания сокращал дистанцию. Он ничего кардинального не изменил в своей тактике и довольно апатично доводил бой до логического завершения.

Хотя казах всё-таки проснулся на последней минуте и сделал очередной проход в ноги. Исход был таким же — прижал к сетке. Но на последних секундах Жалгас записал на свой счёт тейкдаун. Это был единственный раунд, где Жумагулов смотрелся убедительнее соперника.

Жалгас Жумагулов Фото: Chris Unger/Getty Images

Но у судей было своё мнение на этот счёт. Первый рефери выставил 29:28 в пользу Жумагулова, второй — 29:28 в пользу Молины, а третий — 30:27 также в сторону американца. Таким образом, Жумагулов потерпел четвёртое поражение за последние пять выступлений в UFC. Причём оппозиция более чем посредственная. Ни одного громкого имени. Сначала были обидчики из конца топ-15, а теперь ещё молодой проспект. Ужас.

Жалгас не тянет уровень элитного промоушена. Ему 33 года, и это выглядит как досрочный конец выступлений в UFC. Похоже, пик казаха остался в России, где он был чемпионом. Хотя по контракту у него осталось два боя. Но мы прекрасно знаем, что Дана Уайт может разорвать соглашение в одностороннем порядке. На этот раз казах проиграл в довольно близком бою. Это может спасти от увольнения. Тем не менее слово за главой UFC.