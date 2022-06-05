От ММА только татуха Конора. Украинец бездарно дебютировал в UFC

На UFC Fight Night 207 прошёл дебютный поединок Аскара Можарова. Ему противостоял Алонзо Менифилд, крепкий середняк полутяжёлого веса.
В преддверии поединка Аскаров успел испачкать свою репутацию скандалом, в ходе которого издательство Sherdog выяснило, что рекорд Можарова несколько отличается от того, что был ранее. За несколько дней до боя рекорд украинца был 25-7, после расследования редакторы изменили рекорд бойца на 21-12. По словам автора расследования, ранее Аскар выступал под именами Артур Садков и Артур Садаков, но, сменив имя, начал с чистого листа.
Его соперник — Алонзо Менифилд — парень с непростой судьбой. В детстве он пережил раннюю смерть отца, с 14 лет жил в приёмных семьях, которых было аж 12, но в конечном итоге, поступив в колледж, американец ушёл в спорт и построил неплохую карьеру в ММА. На данный момент его рекорд в ММА составляет 11-3 и восемь побед нокаутами.
Аскар Можаров, которого называют украинским Конором из-за его татуировок — это титулованный боец муай-тай и мастер ударной техники. Зная это, Менифилд решил избрать борцовскую стратегию на бой. С самого старта поединка Менифилд сокращает дистанцию, прессингует Можарова к клетке и проводит тейкдаун. Далее несколько минут контроля со стороны американца.
Украинцу удаётся не без труда встать из-под соперника, но вместо того, чтобы грамотно держать дистанцию и атаковать, Аскар разводит руками, зазывая соперника на себя. Далее в стойке следует парочка разменов на руках, после чего Алонсо вновь проводит тейкдаун украинцу и занимает положение «распятие», откуда забивает Аскара локтями, и рефери останавливает поединок за 19 секунд до конца первого раунда.
Таким образом, Аскар продемонстрировал разочаровывающее выступление, не показав абсолютно ничего в бою и провалив дебют. Можаров — это всё же не уровень UFC.
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