Хэйни унизил Камбососа и стал королём лёгкого веса. Ломаченко может забыть о камбэке

Утром 5 июня по московскому времени в Мельбурне состоялся объединительный бой между Джорджем Камбососом и Дэвином Хэйни. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Камбосос владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF, а Хэйни держал титул по версии WBC. Изначально обязательным претендентом на три пояса Джорджа был Василий Ломаченко. Но впоследствии украинец был вынужден отказаться от боя, чтобы защищать Родину. Поэтому был подписан контракт с обладателем четвёртого пояса Дэвином Хэйни.

Оба бойца подходили к поединку в статусе непобеждённых. Рекорд австралийца — 20-0, а у американца — 27-0. Из значимых оппонентов у Джорджа можно выделить Ли Селби и Теофимо Лопеса. У Хэйни этот список повнушительнее: Хорхе Линарес, Джозеф Диас, Юриоркис Гамбоа и Заур Абдуллаев. Многие эксперты считали фаворитом гостя из Америки, хотя его отца, приходящегося ещё тренером, не пустили в Австралию. Но и Камбосос оказался небезгрешен, не уложившись в вес с первого раза. Это только укрепило позиции Хэйни, так как весогонка на последнем издыхании имеет тяжёлые последствия.

Бой начался с разведки джебами. Хэйни сразу указал на разницу в классе, которая ощущалась на протяжении всего поединка. Дэвин лучше чувствовал дистанцию и был более мобильным. Американец легко взял первую мини-дуэль джебами. Затем Камбосос решил взвинтить обороты и атаковал сериями. Но его соперник оказался готов к такому раскладу и грамотно вязал того в клинчи, а также уворачивался от ударов.

Дэвин Хэйни попадает джебом в Джорджа Камбососа Фото: Mikey Williams/Getty Images

Хэйни постоянно работал корпусом, что придавало ему дополнительное преимущество, чего не делал Джордж, полагающийся на напор и мощь. Эта тактика провалилась по всем статьям. Хотя у него были отдельные успешные отрезки, когда Дэвин сбавлял обороты, и Джордж брал те раунды за счёт более активной работы. Плюс австралийцу удавалось временами доставать своего визави тяжёлыми ударами, но американец не выглядел потрясённым и вёл бой как ни в чём не бывало.

Стоит отдать должное этническому греку Камбососу за несгибаемый характер. Даже когда было понятно, что поединок проигран, он шёл в атаку и гонялся за соперником до самых последних секунд. И тут разница в классе ещё больше проявилась. Хэйни проваливал нападки обладателя трёх поясов в стиле матадора, а также здорово уходил с линии атаки после успешных двоек благодаря сайд-степу. Очень простой рецепт успеха в исполнении Дэвина.

Дэвин Хэйни — абсолютный чемпион мира по боксу Фото: Mikey Williams/Getty Images

К сожалению, Камбосос показал очень примитивный бокс, полагаясь на свой прессинг. Но даже в сравнении с тем, что делал Роландо Ромеро в недавнем бою против Джервонты Дэвиса, это выглядело блёкло и неубедительно. Поэтому судьи выставили 116:112, 116:112, 118:110 в пользу Дэвина Хэйни, ставшего абсолютным чемпионом мира. Сейчас он станет самым желанным оппонентом для всех бойцов.

Хотя у Камбососа есть право на незамедлительный реванш согласно контракту. Но что он сможет изменить и стоит ли ещё раз проигрывать по всем статьям? Баду Джек написал в соцсетях, что в реванше нет смысла. Многие бойцы увидели в этом перформансе декласс, что является правдой. Даже блогер Джейк Пол, болевший за Камбососа, выставил 120:108. Поэтому для Джорджа, похоже, всё кончено. Он — пройденная глава в истории бокса.

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия Фото: Getty Images

В лёгком весе есть непобеждённые Джервонта Дэвис и Райан Гарсия. Но, скорее всего, следующим претендентом, если Камбосос отойдёт в сторону, будет Дэвис. Сейчас Танк — свободный агент, и за ним охотится промоутер Хэйни Эдди Хирн. Если Джервонта подпишет контракт с Хирном, тогда бой против Дэвина неизбежен. Тем более Дэвис ранее называл новоиспечённого короля дивизиона почтовым чемпионом. Удивительно, но даже промоутер Райана Гарсии Оскар де ла Хойя назвал поединок между Дэвином и Джервонтой самым захватывающим в истории бокса.

На сегодняшний день лёгкий вес — самый конкурентный дивизион в боксе. Он настолько плотный, что умудрились отодвинуть самого Василия Ломаченко. К сожалению, победа Хэйни ставит крест на перспективах Ломы в этом весе. Хирн будет избегать украинца, так как он понимает, что Дэвин не сможет совладать с ним. И всемогущему менеджеру это вполне по зубам устроить. Похоже, Василию придётся менять дивизион. Если Ломаченко в ближайшее время выйдет из теробороны и вернётся в зал бокса, то в лучшем случае он будет третьим в списке претендентов.

Дело в том, что Ломаченко уже 34 года. А королю дивизиона Хэйни всего лишь 23 года, Райану Гарсии тоже 23. А Джервонте Дэвису в этом году исполнится 28 лет. Уже по этим раскладам Ломаченко выглядит менее предпочтительным. Вдобавок к этому Хирн будет напоминать про слабый перформанс против Теофимо Лопеса, а также на то, что настала новая эпоха. Обидно!