Волков снова всех запутал. Он топовый боец UFC или вечный середняк?

На прошедшем UFC Fight Night 207 Александр Волков сумел в яркой манере одолеть Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде. Драго нокаутировал суринамца весьма и весьма уверенно. Победа Александра вернула многим российским фанатам веру в соотечественника. Однако снова поднимается вопрос: является ли Драго по-настоящему топовым бойцом?

Волков бьётся в лучшей лиге мира с 2016 года. За это время боец наколотил солидный рекорд 9-4. Александр побеждал в UFC таких бойцов, как Алистар Оверим, Марчин Тыбура и Грег Харди. Однако из представителей топ-5 тяжёлого веса россиянин проигрывал троим: Сирилю Гану, Деррику Льюису и Кёртису Блэйдсу. Так как оценивать Волкова? Ни суперзвездой, ни середняком данные результаты назвать Драго не позволяют.

Менеджер Волкова Иван Банников заявил, что сейчас главная цель его подопечного — реванш с Дерриком Льюисом. Напомним, в 2018 году Александр проиграл Чёрному зверю самым обидным образом, пропустив тяжёлый удар на последних секундах боя. Если бы Волков тогда победил, мог бы претендовать на титул.



«Я начну общение с матчмейкерами UFC с фразы: «Дайте нам Деррика Льюиса». Если Льюиса не дадут, посмотрим, кого они предложат и когда. В идеале, конечно же, подраться с победителем поединка Миочич — Джонс, но там есть ещё Ган — Туйваса. Реванш с Ганом — почему нет? Вернуть себе высокое место», — сказал Банников «Спорт-экспрессу».

После поединка с Льюисом Александр ещё не раз сталкивался с соперниками, победа над которыми точно давала бы ему статус претендента. Но Драго постоянно чего-то не хватало. В чём заключается проблема, не совсем понятно, хотя есть и очевидные вещи — нестабильное эмоциональное состояние и не всегда эффективный геймплан. Увы, результаты Саши остаются очень турбулентными.



Перед боем с Розенстрайком россиянин рассказал, что поменял свой тренерский состав и спарринг-партнёров. Как мы видим, изменения пошли на пользу — впечатляющее выступление и победа в первом раунде. В последующих противостояниях крайне важно сохранить тот же настрой. Бой с кем-то из представителей топ-5, возможно, станет определяющим для Волкова. Пора закрепляться в элите.