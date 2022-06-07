Последний бой Енджейчик закончился плачевно. Может, остановиться на карьере модели?

В ночь с 11 на 12 июня состоится очередной номерной турнир главного промоушена мира — UFC 275. Там запланировано немало ярких поединков. В частности, бывшая чемпионка в минимальном весе Йоанна Енджейчик выйдет на реванш с Чжан Вейли, которая в апреле прошлого года потеряла пояс в поединке с Роуз Намаюнас. В 2020 году Енджейчик и Чжан закатили один из лучших боёв в истории женского ММА.

Девушки тогда устроили рубку, позавидовать которой могли бы многие мужчины-бойцы старой школы. Из отчаянного размена ударами победительницей вышла китайская спортсменка. А вот Енджейчик тогда получила жуткую гематому. Травма смотрелась действительно пугающе, а сама полячка выглядела совсем не той Йоанной, что когда-то разносила соперниц.



Спустя некоторое время Чжан вышла на новый поединок, а Енджейчик пропала на два года. Фанаты жаждали увидеть её в октагоне вновь, но полячка слишком долго спорила с UFC о новом контракте.

«Чувствую, что заслуживаю большего куска пирога. Что по-прежнему продаю pay-per-view, но больше ничего за это не получаю. Однако я не жалуюсь. Я больше не чемпион, но ощущаю, что заслуживаю большего. Я сяду за стол с Даной, с промоутерами, чувствую себя хорошо. Хочу вернуться в октагон поскорее», — заявила Йоанна в интервью ММА Fighting.



Очевидно, что вопрос денег для Йоанны оказался приоритетным. Из-за её долгого отсутствия в октагоне в Сети стали появляться слухи, что Енджейчик завершила карьеру, но девушка их опровергла. Енджейчик рассказала, что провела вынужденный отпуск с пользой. Основала свой фонд, попробовала свои силы в других видах спорта и вообще наслаждалась отдыхом.

Полячка до сих пор остается одной из самых именитых девушек в своём дивизионе. Но пока её соперницы бились в октагоне и активно тренировались, Енджейчик «прожигала жизнь», что видно по её соцсетям. Теперь же Йоанна выходит на бой андердогом, что вполне понятно. Простой в два года и немалый возраст делают её весьма уязвимой перед Чжан. Да, победа над китаянкой сразу сделает Йоанну одной из главных претенденток на титул. Но сможет ли она её победить?



Мы не будем гадать на кофейной гуще, поскольку не следили пристально за её тренировочным процессом и не знаем, в какой она форме. Тут дело немного в другом. Бывшая чемпионка (как масса других бойцов, уходивших в длительный «отпуск») неистово требует максимальный гонорар и соперницу из топ-5. С точки зрения амбиций и алчности девушку понять можно. Но есть масса объективных факторов, которые говорят о том, что был и более простой путь. Разумный путь.



Двухлетний простой – это не шутка. И «железная» Енджейчик провела это время в весьма комфортных условиях. Зачем она решила вернуться? Деньги. Это всегда главный аргумент. Деньги и самолюбие. Есть у нас такой пример перед глазами – Генри Сехудо. Он тоже неистово торгуется с Даной Уайтом, активно «пылит» в социальных сетях. Но он, в отличие от Йоанны, постоянно тренируется. И сам тренирует бойцов высочайшего уровня.

Йоанна Енджейчик Фото: Из личного архива

Но вернёмся к сути. Выходить после такой паузы на голодного, максимально сосредоточенного на ММА элитного спортсмена – высочайший риск. И однажды Чжан наглядно это продемонстрировала. Мы помним полячку на вершине славы, она тогда была такой же злой и голодной. И ломала соперниц через колено.

Но сейчас ей следовало бы прислушаться к здравому смыслу и принять бой с кем-то попроще – из второй половины топ-10. Победить, а затем уже потребовать улучшенный контракт с UFC и громкие бои. Однако главный вопрос заключается в другом — готова ли Енджейчик вернуться к тяжёлым тренировкам и регулярным выступлениям? Пока она радует поклонников по большей части светскими фото. Это как бы намекает, что экс-чемпионка UFC потихоньку съезжает на дорогу модели. Будем надеяться, возвращение не окажется печальным.