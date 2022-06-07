1730 ударов за бой. Рекорд, после которого боксёр сошёл с ума

Тяжёлый вес считается самым зрелищным в боксе. Огромные парни куда чаще выдают зрелищные нокауты, нежели маленькие и быстрые «мухачи». Конечно, репутацию супертяжей немного испортили братья Кличко, для которых эффективность была куда важнее эффектности. Однако именно тяжёлый дивизион подарил нам максимальное количество невероятных боёв. Например, противостояние Дэвида Туа и Айка Ибеабучи.

Ровно 25 лет назад в США состоялся поединок самоанца Туа и нигерийца Ибеабучи. Несомненным фаворитом боя считался Дэвид: парня с чудовищно сильным ударом считали наследником Майка Тайсона. Он шёл на рекорде 27-0, успев победить Джона Руиса и Олега Маскаева. Ибеабучи тоже был непобеждённым боксёром, однако на его счету почти не было топовых оппонентов.

Айк сумел удивить своего более звёздного оппонента уже на первых секундах. Нигериец бесстрашно пошёл вперёд и выбрасывал огромное количество ударов. При этом Ибеабучи достаточно ловко избегал главного оружия Туа – разрушительного левого хука. Впрочем, самоанца нельзя было назвать растерявшимся: он сделал ставку на точность, понадеявшись на один решающий удар.

Дэвид Туа — Айк Ибеабучи Фото: youtube.com

С каждым раундом активность громадных боксёров только росла. Оба начали постепенно забывать об осторожности: в пятом раунде Ибеабучи попался на «коронку» Туа, с трудом удержавшись на ногах после пропущенного удара. Нигериец ответил очередным шквалом джебов и хуков, часть из которых дошла до цели. Спортсмены полностью отказались от пауз, без устали пытаясь избить друг друга.

Удивительно, но даже к концу 12-раундового поединка темп практически не упал. Ибеабучи, пропустивший ещё несколько тяжёлых хуков, продолжал забирать концовки раундов благодаря уникальной активности. Туа всё так же выбрасывал свои «пушки», очевидно, не рассчитывая на победу судейским решением. Тут самоанец оказался прав: по итогам чрезвычайно напряжённого поединка все три судьи отдали победу нигерийскому боксёру.

Статистики насчитали уникальную цифру – на двоих соперники нанесли 1730 ударов! Подобного результата в истории тяжёлого веса не было ещё никогда. Туа и Ибеабучи превзошли даже знаменитый «Триллер в Маниле», когда Мохаммед Али и Джо Фрейзер нанесли друг другу 1591 удар за 14 раундов. Лишь через 23 года рекорд Туа – Ибеабучи сумели перебить Адам Ковнацки и Крис Арреола.

Дэвид Туа Фото: Getty Images

Кстати, сенсационная победа сказалась на Ибеабучи самым неприятным образом. Нигериец всегда был немного странным, а после боя с Туа стал и вовсе откровенно походить на сумасшедшего. Возможно, повлияли тяжёлые пропущенные удары. Он жаловался на головные боли, видел везде «злых духов» и стал подвержен приступам внезапной агрессии. Айк на полном серьёзе считал себя «президентом мира», при этом, кстати, успевая побеждать на ринге.

Вскоре Ибеабучи угодил в несколько крупных скандалов. К сожалению, закончилось всё тюрьмой. Спортсмена признали виновным в многочисленных изнасилованиях, посадив за решётку на 20 лет! Айк подавал прошения об условно-досрочном освобождении, однако ему отказывали четырежды. Он вышел на свободу только в 2015 году. Непобеждённый боксёр хотел продолжить карьеру, но нарушил условия испытательного срока и снова угодил за решётку. Увы.