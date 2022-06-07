Её удары опаснее выстрела. Королеве UFC дали очередную несчастную жертву. Видео

В ночь с 11 на 12 июня состоится первый крупный турнир этого лета — UFC 275, который пройдёт в Сингапуре. В соглавном бою сразятся чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и №4 дивизиона Тайла Сантос. Для Валентины это седьмая защита чемпионского пояса. Прошлые шесть соперниц не смогли ничего противопоставить Пуле. Вспоминаем, как Шевченко разбиралась с прошлыми претендентками.

Джессика Ай

Первым человеком, удостоившимся чести драться за пояс Валентины, стала Джессика Ай. Но она оказалась не готова драться с элитной спортсменкой. В первом раунде Шевченко возила её по канвасу и едва не финишировала в самом конце пятиминутки. И в начале второго отрезка она довела дело до конца и нокаутировала американку эффектным хай-киком.

Лиз Кармуш

Уровень сложности претенденток сразу же возрос, так как Валентине дали её первую обидчицу — Лиз Кармуш. Именно Кармуш нанесла Пуле первое поражение в карьере. На дворе был 2010 год, и тогда они ещё выступали в C3 Fights. Шевченко проиграла из-за остановки боя врачом, так как в результате пропущенного ап-кика у Валентины открылось серьёзное рассечение возле глаза.

С тех пор Валентина набралась опыта и мастерства, что позволило ей деклассировать свою оппонентку. Кармуш смогла выдержать полную дистанцию из пяти раундов, но на этот раз ей ничего не удалось противопоставить Пуле. За 25 минут Лиз смогла достать голову Шевченко силовым ударом только один раз. Кто-то может сказать, что это неравнозначная вендетта с точки зрения кровопролития, зато схватка получилась доминирующей.

Кэтлин Чукагян

Следующей претенденткой на пояс Пули стала Кэтлин Чукагян. Американка армянского происхождения превосходила в росте Валентину на 10 см. Но Шевченко не заметила эту разницу и уверенно забрала этот бой. Первый раунд вышел очень осторожным, и Пуля смогла перевести свою соперницу в партер только в самом конце пятиминутки.

Валентина Шевченко и Кэтлин Чукагян Фото: Josh Hedges/Getty Images

Далее Шевченко нащупала дистанцию и расстреливала претендентку хай-киками в голову. Но бой закончился в начале третьего раунда в граунд-энд-паунде. Там Валентина забила свою соперницу. И рефери Джейкоб Монтальво не стал повторять ошибок опального Марио Ямасаки и своевременно вмешался.

Дженнифер Майя

Самый сложный оппонент Валентины в статусе чемпионки. Майя смогла взять один раунд у чемпионки, но на большее её не хватило. Дженнифер пыталась вытащить поединок за счёт клинчей и местами была близка к успеху. Но Шевченко смогла переломить вязкую соперницу за счёт бойцовского интеллекта и богатого арсенала. Так прошла самая тяжёлая защита в карьере Пули.

Джессика Андраде

Пятым претендентом по счёту стала ещё одна бразильянка — Джессика Андраде. Андраде отличала мужская причёска. Тем не менее Валентина затратила на свою соперницу неполные два раунда. Уже в первой пятиминутке была видна разница в классе. Пуля провела пять успешных тейкдаунов за пять минут. А в следующем отрезке финишировала своими острыми локтями в граунд-энд-паунде.

Лорен Мёрфи

Последняя защита пояса состоялась в сентябре прошлого года. Тогда Шевченко встречалась с Лорен Мёрфи, которая ни разу не проигрывала досрочно. Но между ними была гигантская разница в мастерстве, из-за чего их поединок нарекли мисматчем. Разумеется, Валентина подтвердила эти котировки, последовательно разбирая свою соперницу.

Валентина Шевченко бьёт Лорен Мёрфи Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Мёрфи долгое время сопротивлялась и терпела мощь чемпионки. Но в четвёртом раунде американка не выдержала ударный град Валентины. И Кит Питерсон остановил это избиение.

Благодаря таким ярким и доминирующим перформансам Шевченко стала полноправной королевой UFC. В одном из интервью «Чемпионату» Валентина сравнила себя с пистолетом фирмы «Глок», назвав его символом универсализма. Именно этот фактор сделал ей имя. А благодаря увлечению стрельбой она обзавелась прозвищем Пуля.



Таким образом, Шевченко держит чемпионский пояс 3,5 года и выиграла последние восемь схваток. И кажется, что этот триумфальный стрик прервётся, только если сама Валентина захочет этого.