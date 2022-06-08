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Трагедия в боксе, Симисо Бутелези – Сифесихле Мтунгва, бой с тенью

Боксёр начал драться с невидимым соперником во время боя. Его увезли в больницу. Видео
Александр Фролов
Трагедия в боксе
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Симисо Бутелези должен был завоевать титул. Но теперь лежит в коме.

Профессиональный бокс – занятие весьма опасное, кто бы что ни говорил. Трагедии, уничтожающие здоровье и даже жизни боксёров, случаются с пугающей регулярностью. Несколько дней назад в южноафриканском Дурбане состоялся бой за звание чемпиона Африки по версии WBF. Титул в десятираундовом бою оспаривали Симисо Бутелези и Сифесихле Мтунгва – ничего не предвещало беды.

Поединок получался не самым конкурентным, Бутелези выглядел значительно сильнее и мастеровитее. Оба спортсмена много двигались, демонстрируя отличную выносливость. Бой практически закончился, когда Мтунгва в результате столкновения вылетел за канаты. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, и Сифесихле спокойно поднялся, чтобы провести последние 14 секунд схватки. Но с его соперником было что-то не так.

После команды «бокс!» Бутелези с остановившимся взглядом внезапно пошёл не на соперника, а в соседний угол. Сначала показалось, что он хочет атаковать судью, но Симисо вдруг начал бить по воздуху. Он наносил полноценные атаки, словно это был тренировочный бой с тенью. Рефери мгновенно оценил ситуацию и остановил бой, объявив победу Мтунгвы. А вот Бутелези оперативно увезли в госпиталь.

После осмотра пострадавшего боксёра, которому становилось всё хуже, пришлось срочно ввести в медикаментозную кому. У него обнаружили кровоизлияние в мозге. Сейчас состояние Симисо является критическим, но стабильным. По мнению врачей, причиной тяжёлой травмы вряд ли могли стать удары, полученные в поединке с Сифесихле. Тем более что Бутелези доминировал в ринге и не получил серьёзного урона.

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«Я действительно не понимаю, что произошло. Это стало абсолютной неожиданностью. В его тренировках и в подготовке к бою не было ничего необычного, жалоб на самочувствие я не слышал. Он был в хорошей форме», — рассказал тренер боксёра Беки Мнгомезулу в интервью News24.

Сейчас Бутелези остаётся в коме, как его организм отреагирует на лечение – пока неясно. Врачи остерегаются давать точные прогнозы. Будем надеяться, что с 24-летним южноафриканским боксёром всё будет в порядке. Крепкий молодой организм должен справиться с тяжёлой травмой. Пусть даже придётся забросить спорт: Симисо недавно закончил университет, факультет ботаники и зоологии. Он найдёт своё место в жизни.

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