Порхает как бабочка, жалит — как пчела. Валя Шевченко — Али современности! Видео

В ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Сингапуре состоится турнир UFC 275 с главным боем действующего чемпиона в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры и нокаутёра из Чехии Иржи Прохазки. Но для нас максимальный интерес вызывает другая защита титула. Валентина Шевченко будет отстаивать свой пояс в противостоянии с Тайлой Сантос. За 3,5 года правления Валентина зачистила дивизион в доминирующем стиле, проведя уже шесть титульных боёв.

Самой яркой и запоминающейся защитой, по нашему мнению, была именно первая. Тогда против Пули вышла бразильянка Джессика Ай, которой сильно не поздоровилось. Ай шла на серии из трёх побед. На пути к поединку с Валентиной она преодолела барьер в лице Кэтлин Чукагян, Калиндры Фарии и Джессики-Роуз Кларк. С ними бой прошёл полную дистанцию. Рассчитывать на аналогичный исход с Пулей было наивно.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Бразильянка начала поединок, агрессивно работая первым номером. Шевченко умело разрывала дистанцию и привычно порхала в октагоне. Удивительные лёгкость и мощь одновременно. В одном из эпизодов Валя разорвала дистанцию и провела успешный зацеп. Но дальше Шевченко упёрлась в грамотную защиту со стороны Джессики. Пришлось ограничиться контролем.

Ай даже смогла выбраться из удержания за одну минуту до конца раунда. Мы привыкли, что Шевченко – великолепная ударница, но здесь она едва не завершила поединок болевым приёмом на руку. Джессику от капитуляции спасла сирена на перерыв.

Валентина Шевченко и Джессика Ай Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вторая пятиминутка началась в аналогичном первому отрезку ключе — Ай работала первым номером в закрытой стойке, а Шевченко отстреливалась с дальней дистанции. Но преимущество в лёгкости и скорости передвижения было, очевидно, в пользу девушки из Киргизии. Спустя 26 секунд после начала раунда Валентина буквально как пуля мгновенно оказалась перед соперницей и выбросила молниеносный хай-кик. Удар пришёлся в височную часть, и соперница, как соломенный сноп, рухнула на канвас.

Это был глубокий нокаут. Проигравшая американка неподвижно лежала на настиле пару минут, пока врачи приводили её в себя. После такой яркой защиты стало понятно, что Валентина Шевченко в наилегчайшем дивизионе надолго. Прошло 3,5 года, а равных Пуле до сих пор нет и не предвидится. И, в отличие от той же Аманды Нуньес, Валя в октагоне выглядит максимально женственно.

Она пластично двигается и выбрасывает мощнейшие удары совершенно незаметно. Неуловимая, молниеносная и максимально разрушительная сила. Когда-то Мохаммед Али так охарактеризовал свой стиль: «Порхать как бабочка, жалить – как пчела». Спустя столько десятилетий мы можем тот же эпитет адресовать и Шевченко. Она порхает, как танцовщица (это, к слову, ещё вторая страсть), и лупит, как настоящий кикбоксёр.С нетерпением ждём очередного её поединка.