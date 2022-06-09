«Я смогу заставить их драться». Чудо в виде боя Фергюсон – Хабиб реально?

Один из самых ожидаемых боев в UFC Тони Фергюсон против Хабиба Нурмагомедова, к сожалению для всех фанатов, так ни разу и не состоялся. Оба бойца, будучи на пике карьеры, шли на длинной серии побед. Казалось, что их просто невозможно одолеть, и самый логичный шаг — организация встречи между этими спортсменами. Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом.

Напомним, этот «бой мечты» пытались организовать пять раз. В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Тогда оба бойца по два раза слетели с поединка. Но все эти годы спортсмены продолжали побеждать, что делало их противостояние особенно ожидаемым. Все гадали, кто же действительно лучший легковес на все времена? Но в 2020-м фанатам пришлось окончательно распрощаться с надеждой увидеть этот поединок. Тони проиграл Джастину Гэтжи, а Хабиб завершил карьеру.

Несмотря на серию неудач в последних боях, Тони Фергюсон не оставляет надежды встретиться с Хабибом, регулярно задевая его в своих соцсетях. Так один из постов, где американец предлагает Хабибу стать тренером на шоу TUF, привлёк внимание Нурмагомедова. И он ответил согласием. Дана Уайт также не остался в стороне и заявил, что готов взяться за эту идею.

«Хорошо, я обязательно поддержу эту идею… Надеюсь, они настолько разозлятся друг на друга, что действительно захотят драться, и я смогу заставить их драться. Я в деле» – сказал Уайт на шоу ММА Spinnin Backfist.

Практически каждый из сезонов The Ultimate Fighter предполагает, что тренеры в конце шоу должны провести поединок в рамках одного из турниров UFC. В преддверии недавнего боя Волкановски — Ортега бойцы отработали сезон тренерами на TUF, однако внимание к поединку этот сезон не привлек. Когда-то шоу TUF спасло компанию UFC от банкротства, но теперь всё не так.

В последнее время это легендарное шоу начало терять популярность. Просмотры также падают. И решение организовать сезон с Хабибом и Тони может стать «спасательным кругом» для данного телепроекта. Сложно себе представить, какими будут рейтинги сезона, в котором будут участвовать Фергюсон и Нурмагомедов. Уверены, они побьют все рекорды. Противостояние Тони — Хабиб имеет большую историю и неприкрытый конфликт. Оба бойца — суперзвезды организации, а главное, фанатов будет тешить надежда, что Хабиб всë-таки решится возобновить карьеру и закрыть давний гештальт — провести поединок с Эль Кукуем.