Боец ММА нокаутировал незнакомца в Махачкале. Но прекратите винить Шару Буллета

Самая странная история недели произошла в торговом центре Махачкалы. Перспективный боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет оформил очередной нокаут – в этот раз в поединке с прохожим. Видео со скрытых камер появилось в интернете спустя некоторое время после инцидента, а бóльшая часть любителей ММА в комментариях осуждает Шару. Многие призывают отстранить Магомедова от поединков пожизненно, но не стоит спешить с такими заявлениями.

Как всё было: Шарабутдин ехал вниз по эскалатору, а впереди него стояли парень с девушкой. В какой-то момент влюблённые принялись интенсивно целоваться – такое зрелище мало кому понравится в любом городе, а в Махачкале оно просто недопустимо из-за религиозных убеждений жителей. В конкретной ситуации свои чувства открыто демонстрировал как раз коренной житель Дагестана, что, как признавался позже Шара в интервью «Матч ТВ», ещё больше его удивило.

На ролике видно, что боец сделал целующимся замечание, но незнакомец отреагировал чересчур резко. Когда оба спустились с эскалатора, началась драка, которую инициировал не Шарабутдин. Его оппонент нанёс удар и попал в челюсть, после чего парни сцепились, но их быстро разняли.

Однако Шара всё же решил нанести ответный удар: он подкараулил соперника и нанёс правый боковой, после которого его оппонент свалился в чистый нокаут. На этом боец не успокоился и добил лежачего ногой в голову.

Безусловно, последнее было лишним – с этим не спорит и сам Магомедов, который заявил, что жалеет об ударе ногой. После драки он ещё раз встретился с незнакомым ему мужчиной – они пожали руки. Шара покаялся в соккер-кике, а его оппонент признал, что целоваться на эскалаторе в Махачкале всё же не стоило. Тогда зачем реагировать так резко?

Не стоит винить в случившемся Шару Буллета – он никого не провоцировал, а лишь сделал замечание, которое восприняли неадекватно. Боец отметил, что подошёл к паре именно потому что осознавал, где они находятся: он не разнимает всех целующихся в Москве и других городах России, где нравы кардинально отличаются. Удар ногой точно не красит Шару, но серьёзного вреда этот соккер-кик не повлёк. Зато, возможно, он станет уроком для парня, который забыл, что в Дагестане слишком много топовых бойцов на квадратный метр.