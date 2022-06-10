Вчера — в ринге, сегодня — в коме. Как один бой изменил жизнь молодого чемпиона. Видео

Некоторые, смотря на жизнь и гонорары таких звёзд бокса, как Тайсон Фьюри и Флойд Мейвезер, сами хотели бы стать боксёрами и не принимают во внимание все риски, которым подвергают себя профессиональные спортсмены. История любит победителей. Это правда. Но наравне с этим существует немало трагедий в боксерском ринге. Одна из них случилась с Причардом Колоном, некогда молодым и перспективным боксером из США. Теперь же он – прикованный к постели инвалид.

Свою профессиональную карьеру Причард начал в 2013 году, перед этим выиграв национальный чемпионат пять раз подряд. В своем дебютном бою в профессионалах Колон одержал победу нокаутом. Далее боксёр бился с завидной регулярностью, заканчивая подавляющее большинство поединков досрочно. Карьера непобеждённого атлета шла в гору, и в 17-м профессиональном бою Причард столкнулся с Террелом Уильямсом.



То, что произошло в этом поединке, не поддается объяснению. С уверенностью можно сказать только одно — судейский беспредел. С первых минут боя Уильямс начал наносить Колону удары по затылку, иначе именуемые «ударами кролика». Таким приёмом пользуются фермеры. Они убивают кроликов сильным ударом по затылку, чтобы не портить ценный мех животных.

Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале Premier Boxing Champions.

Однако в боксерском ринге такие удары запрещены. Причина банальна – они крайне травмоопасны. И в нормальной ситуации за их использование полагается прямая дисквалификация. Но рефери в том бою не только не спешил с дисквалификацией Уильямса — он даже баллы с него не снимал!

Причард указал рефери на «грязный» бокс со стороны соперника, однако тот никак не отреагировал. Тогда Колон нанёс противнику удар ниже пояса, в качестве отмщения за «грязные» приëмчики. И — вот «неожиданность» — с Причарда тут же сняли два балла.



Только в седьмом раунде судья сподобился наказать Уильямса за систематические удары по затылку. Тогда же Колон пожаловался врачу на головокружение, но продолжил встречу. В девятом раунде Причард, ранее никогда не падавший в нокдаун, оказался в нём дважды за три минуты. Встав, Колон направился в свой угол, где его команда начала снимать с боксёра перчатки, думая, что бой остановлен. Однако это оказалось не так, и Причарда дисквалифицировали, отдав победу его сопернику.

По возвращении в раздевалку Причард пожаловался врачам и команде на плохое самочувствие, а позже потерял сознание. Боксёр оказался в больнице с повреждением мозга, ему провели операцию, после чего он впал в кому, в которой провел более полугода. Из комы спортсмен вышел недееспособным человеком. Когда-то он «порхал как бабочка и жалил как пчела». Но теперь уже почти семь лет спортсмен остаётся прикованным к постели, лишённый возможности говорить и нормально двигаться.

После этого боя и до сих пор сопернику Причарда — Террелу Уильямсу — приходят гневные сообщения от фанатов, которые винят во всём его. Однако сам Террел ответственность за случившееся брать на себя не спешит.

Бой Причарда Колона и Террела Уильямса Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Я молюсь за Причарда каждый день. Желаю ему только мира и здоровья. В мой адрес было много угроз, оскорблений, особенно со стороны семьи Причарда. Честно говоря, я никогда не хотел драться снова после того боя. Я понимаю и знаю, что не сделал ничего плохого в ту ночь. Причард был молодым человеком со светлым будущим, который собирался внести хороший вклад в мир. Я переживаю за Колона так же, как и его родные и близкие», — сетовал на обстоятельства Уильямс.

К сожалению, данный случай не единственный в профессиональном боксе, и то, что произошло, уже нельзя изменить. Функционерам от бокса стоит лишь учесть все те ошибки, что привели к таким чудовищным последствиям, и предпринять усилия, чтобы сделать спорт безопаснее. Ну и даже не к спортсменам нужно взывать, чтобы те боксировали по правилам, а к рефери в ринге, которые должны принимать на себя ответственность за здоровье атлетов.