«Читал, как Россия воевала с фашизмом». Монсон — редкий иммигрант, любящий нашу страну

До недавних политических событий получение российских паспортов звёздами спорта было достаточно обыденным явлением. Иностранцы с удовольствием обретали новое гражданство ради налоговых послаблений или карьерных высот. Большинство из «новых русских» с симпатией относились к России, но, как только заканчивалась необходимость, сразу возвращались на родину. Исключения весьма редки.

Одним из таких исключений стал знаменитый боец ММА Джефф Монсон. Американец, будучи уже в солидном спортивном возрасте, буквально влюбился в нашу страну. На протяжении нескольких лет Джефф выходил в футболке «Я русский», исколесил буквально всю страну, что в 2015 году закономерно завершилось получением российского паспорта. Это стало для Монсона настоящим праздником.

«Меня всегда привлекала история. Когда был молод, читал про Октябрьскую революцию, Вторую мировую, про то, как Россия воевала с фашизмом. Меня стала интересовать русская культура. В свой первый приезд я увидел Красную площадь, съездил в Сочи. Потом стал вновь и вновь возвращаться в Россию, проводил семинары, участвовал в боях. Увидел разные места — Ингушетию, Сибирь, Питер… И везде чувствовал свою связь с людьми», — рассказал боец «Аргументам и фактам».

Никаких финансовых или карьерных мотивов для переезда у Монсона не было. Для бойца ММА конкретный паспорт мало что значит. Политическую карьеру Джефф строить хотел, однако, будем честными, его имя было не настолько громким, чтобы сразу обеспечить место в Госдуме. Американец по сей день занимает скромный пост депутата в Красногорске – вряд ли ради этого стоило покидать США.



«Я получал гражданство не по соображениям бизнеса или чего-то ещё, а потому что хотел здесь жить. Если кому-то здесь не по душе — ну и до свидания! Трусость и зацикленность на собственных интересах — это не русские ценности. Без них наша страна будет только лучше.

Джефф Монсон на избирательном участке Фото: Из личного архива Джеффа Монсона

Я никогда не скажу: «Не хочу в Америку!» У меня нет злости или ненависти к ней. Буду приезжать туда, но свою жизнь стану выстраивать здесь», — отмечает Монсон.



Таким образом, можно констатировать, что 51-летний американец – один из редких «искренних» иммигрантов. Который к тому же искренне хочет приносить пользу новой родине. Финансовое положение Джеффа далеко не лучшее, раз ему до сих пор приходиться драться. При этом он старается открывать бесплатные спортивные школы и уделяет много времени благотворительности. Пусть таких россиян будет как можно больше.