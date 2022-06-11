Сделать вес — главная победа Пираева. На Аббасова «бензина» не хватило. Видео

Мариф громко ответил хейтерам, но времени на восстановление оказалось слишком мало.

Бой Наримана Аббасова и Марифа Пираева стал весьма крупным событием по меркам российского ММА. Соперникам и организаторам удалось создать громкий хайп вокруг противостояния. Пираев, сделавший себе имя в сфере поп-ММА, отлично знает, как поднять интерес публики. Его соперник, действующий чемпион в лёгком весе, тоже охотно «разогревал» поклонников спорта.

Главная интрига, конечно, заключалась в весогонке. Пираеву, традиционно выступавшему в полусреднем весе, ради титульного шанса в лёгком дивизионе пришлось сбросить более 20 килограммов. На его шансы «сделать вес» даже делали ставки. Следует отдать Марифу должное: на весах он уверенно показал нужные цифры, даже с небольшим запасом. После чего Пираев на пресс-конференции жёстко ответил хейтерам, которые в него не верили.

После такой успешной весогонки казалось, что Пираев сумеет удивить и в октагоне. Не секрет, что большинство экспертов считали Аббасова явным фаворитом поединка. И Нариман постарался с первых секунд доказать свой чемпионский статус, набросившись на соперника со шквалом ударов. Впрочем, претендент держался весьма неплохо и даже успешно контратаковал, хотя первый раунд всё равно остался за азербайджанцем.

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Увы, во втором раунде Пираев откровенно просел физически. Видимо, сложнейшая сгонка веса всё-таки не прошла для него даром. Аббасов буквально деклассировал претендента, легко и спокойно разбивая его жёсткими ударами. Мариф держался на ногах только за счёт морально-волевых качеств, периодически уходя в глухую защиту. Достоять до конца второго раунда ему удалось буквально чудом.



Следующего раунда болельщики так и не увидели: угол Пираева в перерыве выбросил белое полотенце, сигнализируя о сдаче. Это было самым правильным решением, чтобы сохранить здоровье бойца. Судя по тому, как развивался поединок, у Марифа не было никаких шансов на победу. Чемпионская схватка получилась достаточно короткой, но весьма увлекательной. Аббасов заслуженно сохранил титул.