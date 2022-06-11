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UFC 275: Валентина Шевченко — Тайла Сантос, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию защиты титула Тейшейра — Прохазка

UFC 275: Шевченко — Сантос. Киргизская Пуля пленных не берёт, за бразильянку боязно. LIVE!
Игорь Брагин
UFC 275: Валентина Шевченко — Тайла Сантос
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Валентина выходит на седьмую защиту чемпионского титула, а Тайла грозит апсетом века. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275: Тейшейра vs Прохазка. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт седьмую защиту титула. Соперницей Пули будет четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

Также в главном карде выступит Рамазан Эмеев. Соперником россиянина станет Джек Делла Маддалена.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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Во сколько бой Валентины Шевченко на UFC 275 Полный карт UFC 275: Тейшейра — Прохазка
Live Игорь Брагин

UFC 275: Тейшейра — Прохазка. Дуэль взглядов

Главный бой вечера. Сенсационный Гловер, который сотворил невероятный апсет в октябре 2021 года в Абу-Даби. И против него — стремительно рвущийся к вершине полутяжёлого дивизиона чех Иржи Прохазка. Это будет жёстко!

13:15 Игорь Брагин

UFC 275: Шевченко — Сантос. Дуэль взглядов

Иногда даже простая встреча лицом к лицу может очень многое сказать о том, как будет проходить бой. Руля здесь — королева положения.

13:08 Игорь Брагин

Официальные результаты взвешивания UFC 275: Шевченко — Сантос

По итогам взвешивания Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес. Шевченко оказалась чуть легче Сантос.

Основной кард

  • Гловер Тейшейра (92,98 кг) — Иржи Прохазка (92,98);
  • Валентина Шевченко (56,47) — Тайла Сантос (56,69);
  • Чжан Вейли (52,61) — Йоанна Енджейчик (52,61);
  • Андре Фиальо (77,33) — Джейк Мэттьюс (77,33);
  • Джек Делла Маддалена (77,33) — Рамазан Эмеев (77,56).
13:00 Игорь Брагин

Немков дал прогноз на бой Тейшейра — Прохазка

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о титульном поединке Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки на турнире UFC 275.

«Мне больше нравится стиль Иржи Прохазки, потому что он более зрелищный, бои заканчивает в основном досрочно, рубится. Но нравится, что Гловер Тейшейра в своём возрасте вышел на такой серьёзный уровень, победил столько молодых бойцов. Импонируют оба бойца, уважаю их.

Мне кажется, в данном бою Прохазка должен выиграть, потому что он всегда хорошо готов функционально, у него нестандартная работа руками и ногами. Гловер Тейшейра обычно проигрывал первый раунд в последних боях, а когда соперники уставали, он боролся с ними, делал удушающие приёмы. Зная Иржи Прохазку, он обычно не устаёт. За счёт хорошего функционала он не должен дать Гловеру задушить его, перебороть», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

12:59 Игорь Брагин

Прохазка следует наследию самураев

Тейшейре будет сложно – Прохазка слишком хорош, а его тренировки похожи на голливудский фильм. Чешский боец обустроил личную площадку для тренировок на открытом воздухе, которая выглядит максимально аутентично. Простое и эффективное оборудование вроде гирь и боксёрской груши соседствует с макиварой, закреплённой прямо на древесном стволе. Также в наличии канат, турники и специальные «слепые» очки для развития бойцовской интуиции. Выглядит очень круто.

Подробнее на «Чемпионате»:

Круче, чем Ван Дамм в «Кикбоксёре». Прохазка тренируется как истинный самурай. Видео Круче, чем Ван Дамм в «Кикбоксёре». Прохазка тренируется как истинный самурай. Видео
12:58 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 275: Тейшейра — Прохазка

Посмотреть трансляцию турнира с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

Важно! До конца июня вы можете приобрести годовую подписку на UFC Fight Pass со скидкой в 50% (!) по промокоду ALGA — https://welcome.ufcfightpass.com!

Предложение действует для жителей Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и России.

12:57 Игорь Брагин

Рамазан Эмеев должен закрыть поражение

Открывать основной кард будет поединок россиянина Рамазана Эмеева. Для дагенстанского бойца этот поединок станет восьмым в UFC. В пяти Горец одерживал победы, но два из них закончились поражениями. В том числе, последний бой, который Рамазан провёл с Денни Робертсом в октябре 2021 года. Любопытно, что в лучшей лиге мира все поединки Эмеева продолились полную диситанцию и вопрос об их исходе решели судьи.

12:57 Игорь Брагин

Во сколько бой Валентины Шевченко на UFC 275

Ранние прелимы турнира UFC 275: Тейшейра — Прохазка начнутся в 01:30 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02:30 мск, а основной — в 05:00 Москвы. Поединок Валентины Шевченко начнётся не ранее 06:45 по московскому времени.

12:57 Игорь Брагин

Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко разместила в своих социальных сетях фотографию с подготовки к турниру UFC 275.

На фото присутствуют её сестра Антонина, Роман Долидзе и Александр Романов.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

12:54 Игорь Брагин

Полный карт UFC 275: Тейшейра — Прохазка

Основной кард

  • Гловер Тейшейра (чемпион) vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;
  • Валентина Шевченко (чемпион) vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
  • Вейли Жанг vs — Йоанна Йенджейчик — минимальный женский вес;
  • Андрэ Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес;
  • Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.

Предварительный кард

  • Сеунгву Чой vs Джош Кулибао — полулёгкий вес;
  • Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;
  • Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;
  • Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес.

Ранние прилимы

  • На Лианг vs Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;
  • Рамона Паскуал vs Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.
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