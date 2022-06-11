UFC 275: Шевченко — Сантос. Киргизская Пуля пленных не берёт, за бразильянку боязно. LIVE!

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275: Тейшейра vs Прохазка. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт седьмую защиту титула. Соперницей Пули будет четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.
Также в главном карде выступит Рамазан Эмеев. Соперником россиянина станет Джек Делла Маддалена.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
UFC 275: Тейшейра — Прохазка. Дуэль взглядов
Главный бой вечера. Сенсационный Гловер, который сотворил невероятный апсет в октябре 2021 года в Абу-Даби. И против него — стремительно рвущийся к вершине полутяжёлого дивизиона чех Иржи Прохазка. Это будет жёстко!
UFC 275: Шевченко — Сантос. Дуэль взглядов
Иногда даже простая встреча лицом к лицу может очень многое сказать о том, как будет проходить бой. Руля здесь — королева положения.
Официальные результаты взвешивания UFC 275: Шевченко — Сантос
По итогам взвешивания Тейшейра и Прохазка показали одинаковый вес. Шевченко оказалась чуть легче Сантос.
Основной кард
- Гловер Тейшейра (92,98 кг) — Иржи Прохазка (92,98);
- Валентина Шевченко (56,47) — Тайла Сантос (56,69);
- Чжан Вейли (52,61) — Йоанна Енджейчик (52,61);
- Андре Фиальо (77,33) — Джейк Мэттьюс (77,33);
- Джек Делла Маддалена (77,33) — Рамазан Эмеев (77,56).
Немков дал прогноз на бой Тейшейра — Прохазка
Чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о титульном поединке Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки на турнире UFC 275.
«Мне больше нравится стиль Иржи Прохазки, потому что он более зрелищный, бои заканчивает в основном досрочно, рубится. Но нравится, что Гловер Тейшейра в своём возрасте вышел на такой серьёзный уровень, победил столько молодых бойцов. Импонируют оба бойца, уважаю их.
Мне кажется, в данном бою Прохазка должен выиграть, потому что он всегда хорошо готов функционально, у него нестандартная работа руками и ногами. Гловер Тейшейра обычно проигрывал первый раунд в последних боях, а когда соперники уставали, он боролся с ними, делал удушающие приёмы. Зная Иржи Прохазку, он обычно не устаёт. За счёт хорошего функционала он не должен дать Гловеру задушить его, перебороть», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Прохазка следует наследию самураев
Тейшейре будет сложно – Прохазка слишком хорош, а его тренировки похожи на голливудский фильм. Чешский боец обустроил личную площадку для тренировок на открытом воздухе, которая выглядит максимально аутентично. Простое и эффективное оборудование вроде гирь и боксёрской груши соседствует с макиварой, закреплённой прямо на древесном стволе. Также в наличии канат, турники и специальные «слепые» очки для развития бойцовской интуиции. Выглядит очень круто.
Подробнее на «Чемпионате»:
Где смотреть турнир UFC 275: Тейшейра — Прохазка
Посмотреть трансляцию турнира с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.
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Предложение действует для жителей Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и России.
Рамазан Эмеев должен закрыть поражение
Открывать основной кард будет поединок россиянина Рамазана Эмеева. Для дагенстанского бойца этот поединок станет восьмым в UFC. В пяти Горец одерживал победы, но два из них закончились поражениями. В том числе, последний бой, который Рамазан провёл с Денни Робертсом в октябре 2021 года. Любопытно, что в лучшей лиге мира все поединки Эмеева продолились полную диситанцию и вопрос об их исходе решели судьи.
Во сколько бой Валентины Шевченко на UFC 275
Ранние прелимы турнира UFC 275: Тейшейра — Прохазка начнутся в 01:30 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02:30 мск, а основной — в 05:00 Москвы. Поединок Валентины Шевченко начнётся не ранее 06:45 по московскому времени.
Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко разместила в своих социальных сетях фотографию с подготовки к турниру UFC 275.
На фото присутствуют её сестра Антонина, Роман Долидзе и Александр Романов.
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Полный карт UFC 275: Тейшейра — Прохазка
Основной кард
- Гловер Тейшейра (чемпион) vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;
- Валентина Шевченко (чемпион) vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
- Вейли Жанг vs — Йоанна Йенджейчик — минимальный женский вес;
- Андрэ Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес;
- Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.
Предварительный кард
- Сеунгву Чой vs Джош Кулибао — полулёгкий вес;
- Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;
- Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;
- Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес.
Ранние прилимы
- На Лианг vs Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;
- Рамона Паскуал vs Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.
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