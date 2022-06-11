UFC 275: Шевченко — Сантос. Киргизская Пуля пленных не берёт, за бразильянку боязно. LIVE!

Где смотреть турнир UFC 275: Тейшейра — Прохазка

Посмотреть трансляцию турнира с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass.



Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

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Предложение действует для жителей Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и России.