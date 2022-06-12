Дагестанский боец едва не задушил соперника. Но пропустил удар в печень и упал

Ранним утром 12 июня по московскому времени в Сингапуре проходит турнир UFC 275, который возглавляет чемпионский поединок между чемпион в полутяжёлом весе между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Кроме того, в основном карде выступал россиянин Рамазан Эмеев. В соперники ему дали австралийца Джека Делла Маддалену.
Эмееву 35 лет, его статистика выступлений в UFC — 5-2. И Рамазан до сих пор не входит в топ-15 рейтинга в полусреднем весе. Последний бой он провёл в октябре прошлого года. Тогда его засудили в схватке с Дэнни Робертсом. Поэтому, чтобы окончательно не слететь с радаров, Горцу нужна только победа.
Что касается его визави, то австралийский фрешмен идёт со стриком из 11 побед подряд. А в UFC у 25-летнего Маддалены всего лишь одно выступление, увенчавшееся нокаутом в первом раунде. Он является хорошим панчером, что подтверждается тем фактом, что побеждал нокаутом 9 из 11 раз. К слову, у Эмеева ни одной досрочной победы за время пребывания в лиге Даны Уайта.
Бой начался с разведки в стойке. Рамазан, как минимум, выглядел не хуже в ударке. Но через минуту он сделал тейкдаун проходом в ноги. Эмеев быстро вышел на удушающий приём. И казалось, что Горец сможет одержать первую досрочную победу в UFC. Но Маддалена смог выбраться из удержания и прибрать к себе инициативу. Похоже, наш боец оставил все силы в партере, ибо в стойке он утратил всю скорость, чем воспользовался австралиец.
Джек перебивал Эмеева у сетки и потряс россиянина правым оверхендом, от которого нашего бойца покачнуло. А от удара в печень Рамазан сел на колени и закрылся в глухую защиту. После града безответных ударов рефери остановил избиение. Эмеев потерпел второе поражение подряд и третье в лиге Даны Уайта. Этот проигрыш стал первым досрочным за последние 8 лет. Ранее это удавалось сделать Вячеславу Василевскому.
Если за неполные три минуты его прошёл малоизвестный австралийский фрешмен, то что будет дальше? Рамазан очень усложнил своё положение в UFC. Хотя начало боя внушало оптимизм.
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