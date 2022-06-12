Пуля едва не лишилась пояса! Бразильянка поваляла Шевченко, но получила в глаз

У Валентины Шевченко паспорт Кыргызстана, но весь бывший СССР привык считать спортсменку своей. Он и неудивительно: помимо блестящих навыков, чемпионка в наилегчайшем весе обладает редкой красотой и скромностью. Валентина никогда не бросает слов на ветер, не попадает в скандальные истории и вообще ведёт себя образцово. И при этом побеждает, побеждает и побеждает.

Сегодня на турнире UFC 275 Пуля в седьмой раз защищала чемпионский титул. В качестве претендентки выступила бразильянка Тайла Сантос: яркая спортсменка, идущая на серии из четырёх уверенных побед. Всего за карьеру Тайла проиграла лишь один раз, да и то раздельным решением. Возможно, именно поэтому Сантос перед боем бросалась громкими заявлениями о «самом громком апсете года».

Но всё должен был показать октагон, в центр которого с первых секунд встала Шевченко. Чемпионка никуда не торопилась, буквально «застыв» с поднятыми к лицу руками и выкидывая нечастые удары. На исходе второй минуты Сантос бросилась в борьбу и оказалась зажатой у сетки. Впрочем, бразильянка выстояла и вскоре спортсменки уже оказались на канвасе, где Валентину едва не поймали на удушающий приём.

Во втором раунде мы снова увидели клинч у сетки, после чего Тайла мастерски перевела чемпионку. Там Шевченко защищалась уже намного удачнее, успевая даже атаковать из неудобной позиции. У Сантос же вообще не получались атаки – после трёх минут в гарде рефери решил поднять спортсменок в стойку. И теперь уже Шевченко провела красивый бросок, хотя потом снова оказалась снизу.

Сантос очевидно уступала сопернице в стойке, зато бороться ей удавалось превосходно. На старте третьего раунда Валентина несколько раз неплохо достала соперницу, после опрокинула бразильянку. По количеству ударов Пуля превосходила претендентку, но ей никак не удавалось подобрать идеальную тактику в партере. Остаток раунда Шевченко вновь провела, спасаясь от удушающего приёма Тайлы, у которой быстро росла гематома.

Четвёртая пятиминутка стартовала с жёстких попаданий от Валентины. Правый глаз Сантос почти полностью закрылся, что киргизская спортсменка охотно использовала, планируя атаки. Претендентка явно хотела снова залезть в партер, но Шевченко не давала ей таких шансов. Раунд получился односторонним: слишком велика была разница по количеству и качеству наносимых ударов.

Заключительная пятиминутка тоже началась с тяжёлых ударов Валентины, зато вскоре её сопернице удалось сделать главное – вернуться в партер. За Пулю было немного тревожно, однако она в очередной раз выбралась из сложного положения. Остаток раунда тоже прошёл в борьбе, где уже Валентина находилась в доминирующей позиции. Пуля владела инициативой, меняя лишь виды контроля. Так бой и закончился.

Дело было за судьями. Поединок получился для чемпионки очень и очень непростым, хотя как минимум три раунда она должна была «забирать» уверенно. На объявлении результатов сердце ёкнуло – Валентина победила только раздельным решением. Один из судей отдал победу Сантос, что стало весьма странным решением. Тем не менее, седьмая защита пояса прошла для Пули успешно. Ну и победные танцы, конечно, были!



