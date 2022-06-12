Судья решил, что Шевченко – из России и теперь всё можно? Он пытался отнять победу

Седьмая защита титула в наилегчайшем весе получилась для Валентины Шевченко достаточно непростой. Тайла Сантос показала себя весьма и весьма крепкой претенденткой, сумев доставить Пуле немало проблем. Киргизская спортсмена привыкла уверенно чувствовать себя в партере, но бразильянка здорово выворачивалась и выходила в контролирующую позицию.

С другой стороны, кроме пары неудачных попыток провести удушающий приём, Сантос ничего не сделала. Однажды рефери даже поднял её в стойку из-за полного отсутствия активности. Пассивный контроль давно перестал быть надёжным способом набора очков, а ведь Шевченко ещё и успевала атаковать даже из самых неудобных позиций. Про стойку и говорить нечего – Пуля спокойно разбивала соперницу кулаками и локтями.

«Чемпионские» раунды, кстати, тоже остались за Шевченко. Поэтому перед судейским решением было не слишком тревожно: Валентина должна была «железно» забирать победу. Но судейский вердикт сумел неприятно удивить. Если Клеменс Вернер и Ховард Хьюз отдали победу Шевченко (49-46, 48-47), то Дэвид Летаби внезапно посчитал победительницей Сантос (48-47)!

Судейские оценки

Может, судья просто посчитал Шевченко россиянкой, в результате чего решил, что можно её «прессовать»? Конечно, нет. Летаби принял весьма странное решение, это правда. Совершенно непонятно, как он насчитал подобные цифры. Но победа Сантос «почудилась» не только Летаби. Например, судью поддержали знаменитые Генри Сехудо и Алджэмейн Стерлинг – бывший и действующий чемпионы UFC.

Как бы то ни было, Шевченко одержала очередную победу, пусть и раздельным решением. Поэтому судейский вопрос если и будет муссироваться, то совсем недолго. Будем надеяться, что в следующий раз Пуля выиграет намного увереннее. И пусть это будет объединительный бой за второй чемпионский пояс UFC. Валентина точно готова к подобному триумфу.