Прохазка задушил лучшего джитсера и стал чемпионом UFC! Мы увидели драму года

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоялся турнир UFC 275. В главном поединке бразилец Гловер Тейшейра провёл первую защиту пояса против Иржи Прохазки. Чех добрался до титульного поединка после двух побед нокаутом над Волканом Оздемиром и Домиником Рейесом.

Тейшейра завоевал пояс благодаря победе над Яном Блаховичем – 42-летний ветеран задушил поляка и продлил серию до шести удачных поединков. Перед боем чеха и бразильца многие верили в Прохазку, так как остались под впечатлением от его самурайского стиля. При этом списывать Гловера мало кто решался – никто не знал, на что способен в борьбе Прохазка, да и странно совсем не верить в Гловера после апсета в бое с чемпионом.

Как ни странно, при выходе бойцов сингапурская публика больше поддерживала Гловера. И это при том, что Прохазка был чемпионом Rizin и хорошо знаком азиатским фанатам. Вероятно, Тейшейру поддержка болельщиков воодушевила – на умиротворённом лице всё было написано.

Гловер Тейшейра Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

На старте первого раунда Гловер пару раз проверил реакцию Иржи хай-киком, а затем поспешил перевести его на канвас. Чех не справился и упал, а Тейшейра накормил его локтями, после чего попробовал выйти на удушающий из-за спины. Бразилец творил с Прохазкой всё, что хотел, но за две минуты до конца чеху всё же удалось подняться в стойку. Гловер быстро вернул бой в привычное русло и вышел в маунте, где принялся избивать Иржи. Но финал пятиминутки забрал чех, который снова поднялся и запрыгнул на оставшегося лежать на спине Тейшейру.

В начале второго отрезка Гловер попал пальцем в глаз сопернику. Марк Годдард тормознул схватку, но Прохазка почти сразу дал знак, что готов продолжать. В стойке Иржи делал всё, чтобы обострять поединок – локти, бэкфисты, фронт-кики. После летящего колена Тейшейра немного поплыл – Прохазка провёл серию ударов, но не смог добить бразильца. Почти весь раунд прошёл в стойке, только за минуту до конца Гловер перевёл поединок на канвас. За 15 секунд до сирены Тейшейра вышел в фулл-маунт и локтем посёк соперника, но финиша снова не случилось.

Потрясающий Тейшейра выглядел свежее Прохазки. Гловер на равных рубился с чехом в стойке, но в при первом удобном моменте переводил оппонента вниз. Третий раунд точно забрал Иржи, который в течение всех пяти минут сначала перебивал бразильца на ногах, а затем лупил его по голове из маунта. В конце отрезка чех даже попытался задушить бразильца, но, естественно, безрезультатно.

К чемпионским раундам оба бойца серьёзно вымотались. Гловер пропустил 86 ударов в голову, Прохазка – 51. Чех вышел на четвёртую пятиминутку впервые в карьере, после минуты с сирены он пропустил акцентированный боковой, который позволил Тейшейре снова вернуться в партер. До конца отрезка бразилец пытался финишировать Иржи, но тот из раза в раз спасался.

Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Перед пятым раундом бойцы обнялись. Очевидно, этот поединок – пока лучший в году. В самом начале пятиминутки Гловер отправил Иржи в нокдаун и попытался заключить его шею в гильотину, но вместо этого только позволил Прохазке немного восстановиться. Но остаток раунда чех выглядел совсем печально: каждый удар Тейшейры по голове приходился в цель.

Последняя минута боя прошла на настиле – Иржи ещё раз попробовал задушить Гловера. Казалось, идиотская затея, но Тейшейра сдался! Чех не без удачи, но одолел бразильца его же оружием – можно ли вспомнить более драматичную схватку в этом году? Вряд ли хоть один человек подозревал, что поединок закончится именно так.

Теперь Прохазку ждёт победитель поединка между Энтони Смитом и Магомедом Анкалаевым. Бой состоится 31 июля – в этот день чех узнает, с кем проведёт первую защиту. Иржи снова показал все слабые места – если пожилой, но бодрый Гловер не смогу полностью воспользоваться ими, то Анкалаев в случае победы должен найти ключи к Чешскому самураю.