Не Прохазка победил, а Тейшейра проиграл. Зачем ветеран пожалел Самурая?

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоялся турнир UFC 275. В главном поединке бразилец Гловер Тейшейра проиграл Иржи Прохазке пояс в полутяжёлом весе. Чех победил Тейшейру наименее вероятным из всех возможных способов – задушил бразильца в конце пятого раунда.

Мало того, что ветеран уступил на своём поле, так ещё и поединок продлился почти все 25 минут – если бы кто-то сделал такой прогноз до боя, его посчитали бы в лучшем случае недалёким. Но почему всё закончилось именно так? Этот вопрос нужно задать в первую очередь Гловеру, который почему-то не спешил добивать Иржи.

Бразилец неоднократно не доводил дело до конца. В конце второго раунда Гловер оказался в фулл-маунте и рассёк сопернику лицо – если бы он нарастил темп, то мог бы прикончить Прохазку до сирены. В четвёртой пятиминутке Тейшейра попал в голову Прохазки мощным боковым. В этом эпизоде бразилец не рискнул рубиться, а предпочёл пройти в ноги, где не нашёл способ закончить поединок досрочно. Может, стоило рискнуть?

Но самый странный эпизод случился в пятом раунде, когда Иржи отлетел в нокдаун и откровенно поплыл. Вместо того чтобы добивать чеха, Тейшейра решил, что это хорошая возможность поймать его в гильотину. При этом Прохазка был совсем плох – ещё пара точных попаданий, и все чествовали бы Гловера. Не менее удивительно, что после эпизода с попыткой удушения чех не сказать, что полностью восстановился – в стойке его пошатывало, все удары Тейшейры доходили до цели. Но Гловер снова не хотел рисковать: сближаться ради жёсткой рубки – не для него.

Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Бразилец отлично смотрелся в стойке, но этого оказалось мало. Он выигрывал на судейских записках после четырёх раундов – 38:38, 39:37, 39:38. Очевидно, Гловер забирал пятый отрезок, и, если бы Прохазка не исполнил прыжок веры в виде попытки удушающего, прошло бы ещё 28 секунд, и Тейшейра остался с поясом.

Но в течение всего поединка бразилец то ли жалел Иржи, то ли боялся рисковать, чтобы не пропустить, как Оздемир и Рейес. Тейшейра вряд ли планировал рубиться – он всё же больше верил в то, что умеет больше всего – веселиться с соперником в партере. Вместо этого всё вышло наоборот: в стойке напропускал Иржи, а внизу Гловер чеху проиграл. Правда, нет никаких гарантий, что уже в следующем поединке Прохазка не отхватит от Блаховича или победителя боя между Анкалаевым и Смитом.