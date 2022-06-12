Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе

Прославленная Валентина Шевченко на турнире UFC 275 в седьмой раз успешно защитила титул в наилегчайшем весе. Поединок с Тайлой Сантос дался киргизской спортсменке весьма непросто: бразильянка заметно превосходила чемпионку в партере, благодаря чему взяла несколько раундов. До победы Сантос не хватило совсем чуть-чуть – на её сторону встал один из трёх судей.
Да, Пуля всё-таки защитила пояс. И решение судей могло быть более благосклонным к чемпионке: Валентина сделала достаточно, чтобы победить единогласным решением. Однако, несмотря на полученную Шевченко травму ноги, про которую девушка рассказала на пресс-конференции, к ней появились вопросы. Особенно учитывая планы по подъёму в легчайший вес.
Тайла Сантос – крепкий боец с отличным джиу-джитсу, но не более того. Тем не менее бразильянка попортила немало нервов превосходящей её по классу Шевченко. Чемпионка зачем-то упорно лезла в борьбу, где, кстати, показала очевидные пробелы. Хотя Пуля проводила успешные броски, соперница раз за разом «разворачивала» её в нужную себе сторону. Будь Сантос чуть повыше классом, у неё были бы отличные шансы финишировать Валентину.
Отсутствие нормального геймплана, пробелы в борцовской защите и излишняя упёртость Пули очень напомнили Петра Яна. Точнее, его худшую версию, которую мы увидели во втором поединке с Алджэмейном Стерлингом. Шевченко просто повезло, что уровень её соперницы оказался ниже, чем Алджо. Кстати, Пётр и Валентина немало тренировались вместе и весьма схожи по общему стилю.
Именно этот неприятный звоночек заставляет усомниться в том, что Пуле нужно прямо сейчас подниматься в категорию выше. Джулианна Пенья или Аманда Нуньес не простят Шевченко показанных сегодня ошибок. Валентине нужно чуть-чуть перестроиться и провести хотя бы ещё одну успешную защиту пояса. Иначе шансы на объединение титулов будут не так велики. Тем не менее мы верим в Шевченко – ей под силу любые задачи.
- 12 июня 2022
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