Сталлоне заперся дома ради сценария. Бой, благодаря которому появился «Рокки»

Всеми известный и любимый фильм «Рокки» принёс его создателям славу и успех, особенно сильно этот фильм повлиял на карьеру Сильвестра Сталлоне. Однако мало кто знает, что сценарий к этому фильму будущая звезда боевиков напишет, будучи под большим впечатлением от боя Мохаммед Али — Чак Уэпнер. Тогда Уэпнер, являясь абсолютным андердогом, не только сумел дать достойный бой чемпиону, но даже отправил Али в нокдаун. Этот чуть несуразный боксёр и стал прототипом Рокки Бальбоа — главного персонажа фильма.

Чак родился в Нью-Йорке, но взрослел уже в Байонне, штат Нью-Джерси. Он жил с бабушкой и матерью, а до 13 лет его спальней был угольный сарай. Такие условия жизни закалили дух боксёра. Несмотря на криминальную обстановку города и низкий уровень жизни, Уэпнер пошёл по правильному пути. В этом ему помог спорт: он играл в баскетбол, но главным увлечением стал бокс. Чак стал боксировать, будучи морским пехотинцем, и регулярно участвовал в соревнованиях «Золотые перчатки» — главном любительском турнире по боксу в США.

Набив рекорд 16-0 по любителям, Уэпнер переходит в профессионалы, где в дебюте нокаутирует своего соперника за три раунда. Как и у Рокки Бальбоа в фильме, у Чака был свой заклятый соперник — Джерри Томасетти. С ним у Уэпнера было четыре поединка, в трёх из которых он одержал верх. В 1970 году Чак Уэпнер провёл бой против знаменитого Сонни Листона. Чак отстоял с Сонни все 10 раундов, по итогам которых его лицо было сильно разбито. Комментатор тогда назвал Уэпнера «Байоннским кровопускателем». Так американец и получил своё прозвище.

В 1975 году состоялся бой Мохаммеда Али и Чака Уэпнера. Али только что одолел грозного Джорджа Формана, и поединок с Чаком все рассматривали как разогревочный для великого чемпиона. Но Чак оставил всего себя в ринге. По-другому он не умел. Первые восемь раундов Али доминировал над претендентом, что не было сюрпризом. Но в девятом отрезке Чак шокировал мир, отправив чемпиона на канвас. Многие по сей день спорят, был ли это чистый нокдаун, ведь претендент наступил на ногу чемпиону. Однако официально нокдаун засчитали, и рефери начал отсчитывать 10 секунд.

Развить успех не получилось. Уэпнер уступил Али нокаутом в 15-м раунде, но Чак всё равно попал на первые полосы газет. Сильвестр Сталлоне, смотревший этот поединок, был так вдохновлён Чаком, что история фильма сама сложилась у актёра в голове. Закрывшийся в доме на несколько дней Сталлоне написал сценарий к фильму. Неудачливый боксёр из криминального района города, еле сводящий концы с концами, получает бой за титул чемпиона мира и впечатляет всех. Это буквально история Чака Уэпнера на экране.

Сильвестр Сталоне в ролли «Рокки» Фото: Кадр из фильма «Рокки» (1976)

Даже знаменитая сцена с лестницей около Филадельфийского художественного музея была частично взята из жизни Чака. Дело в том, что боксёр и сам любил бегать по лестнице во время пробежек. Однако делал он это в родном Байонне. Сталлоне не скрывал, что образ и история Бальбоа были скопированы с Уэпнера. Актёр хотел воздать должное спортсмену за его достижения и яркие бои. Сам Уэпнер позже был приглашён на премьеру фильма в Нью-Йорке. Чак даже не предполагал, что фильм в дальнейшем получит «Оскар».



Сталлоне хотел, чтобы Чак появился в сиквеле «Рокки», как спарринг-партнёр Бальбоа, но не получилось. Уэпнер переживал не лучшие времена в карьере. Несмотря на славу, которую он обрёл после встречи с Али, его карьера не блистала. Позже он встретился с Джорджем Форманом, который смог разбить Уэпнера за три раунда. Чак Уэпнер войдёт в историю бокса благодаря лишь одному своему поединку, в котором он проиграл. История «Рокки» в реальной жизни. Боксёр, который проигрывает, но получает любовь и признание фанатов.