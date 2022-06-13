Двалишвили промотал все деньги. Главный враг Яна вымаливает у UFC хоть какой-нибудь бой

Прошло два месяца с тех пор, как Пётр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу. Жизнь в легчайшем дивизионе замерла. Пётр перезагружается на заслуженном отдыхе, Алджо продолжает праздновать успех.

В то же время снизу стучится Марлон Вера, который побил Роба Фонта. И скоро должны объявить о его бое с легендарным Домиником Крузом. Скорее всего, победитель сразится с Петром Яном в конце этого года. А Стерлингу продолжают подбирать первого соперника для первой защиты из следующего числа желающих — Ти Джей Диллашоу, Жозе Альдо, Генри Сехудо.

Тем временем обделённым остался друг Алджо и потенциальный преемник американца Мераб Двалишвили. Про него забыли не только бойцы дивизиона, но и матчмейкеры. Вторые настолько увлеклись Марлоном Верой, что проигнорировали дерзкого грузина. В итоге гордому Двалишвили остаётся попрошайничать в прямом смысле этого слова:



«Я здесь, парни. Пожалуйста, я хочу драться. Мне всё равно с кем, я просто старею! Я хочу драться. Прошёл почти год [с моего последнего боя]. Я потратил все деньги с прошлого поединка, поэтому сейчас я хочу просто зарабатывать».

Мераб Двалишвили подколол Петра Яна Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Это честное заявление, но не чемпионское. Он долгое время едко троллил Яна, но в итоге ничего из этого не извлёк. Хотя это противостояние на бумаге выглядело интригующим. Его друг Стерлинг с поясом, Пётр спокойно наблюдает за развитием событий, а Мераб умоляет о бое. Очень забавно наблюдать за тем, как финансовое положение меняет паттерны мышления даже у гордого грузина, что ему приходится выжимать из себя волшебные слова.

Только теперь Мераб отодвинул себя от титульных разборок, так как дал руководству сигнал, что готов драться с любым бойцом на невыгодных для себя условиях. Стратегически это очень глупое заявление, которое сделало Двалишвили зависимым от работодателя.



Поэтому Стерлинг может спать спокойно и не думать о переходе в полулёгкий вес, чтобы уступить пояс своему другу. Всё потому, что Мераб уничтожил такую вероятность на корню, впав в прямую зависимость от Алджо. Теперь он рискует остаться на содержании у Стерлинга в роли спарринг-партнёра. Зря раскололся грузин.



Дастин Порье и Нейт Диаз сидят без боя довольно давно, особенно второй. Но они не впадают в отчаяние. Поэтому Бриллиант сохраняет неплохие шансы снова сразиться за пояс, а у Двалишвили они равны нулю.