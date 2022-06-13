Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Мераб Двалишвили, когда следующий бой, кто соперник, противостояние с Петром Яном

Двалишвили промотал все деньги. Главный враг Яна вымаливает у UFC хоть какой-нибудь бой
Денис Дорофеев
Мераб Двалишвили и противостояние с Петром Яном
Комментарии
Дерзкий грузин задвинул гордыню и жалуется, что с ним никто не хочет драться.

Прошло два месяца с тех пор, как Пётр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу. Жизнь в легчайшем дивизионе замерла. Пётр перезагружается на заслуженном отдыхе, Алджо продолжает праздновать успех.

В то же время снизу стучится Марлон Вера, который побил Роба Фонта. И скоро должны объявить о его бое с легендарным Домиником Крузом. Скорее всего, победитель сразится с Петром Яном в конце этого года. А Стерлингу продолжают подбирать первого соперника для первой защиты из следующего числа желающих — Ти Джей Диллашоу, Жозе Альдо, Генри Сехудо.

«Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову «Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову
Лютый Двалишвили или отбитый О’Мэлли. Кто следующий для Яна Лютый Двалишвили или отбитый О’Мэлли. Кто следующий для Яна
Поражение Яна лишило его друга $ 50 тыс.! Российский чемпион проиграл пари грузину Поражение Яна лишило его друга $ 50 тыс.! Российский чемпион проиграл пари грузину

Тем временем обделённым остался друг Алджо и потенциальный преемник американца Мераб Двалишвили. Про него забыли не только бойцы дивизиона, но и матчмейкеры. Вторые настолько увлеклись Марлоном Верой, что проигнорировали дерзкого грузина. В итоге гордому Двалишвили остаётся попрошайничать в прямом смысле этого слова:

«Я здесь, парни. Пожалуйста, я хочу драться. Мне всё равно с кем, я просто старею! Я хочу драться. Прошёл почти год [с моего последнего боя]. Я потратил все деньги с прошлого поединка, поэтому сейчас я хочу просто зарабатывать».

Мераб Двалишвили подколол Петра Яна

Мераб Двалишвили подколол Петра Яна

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Это честное заявление, но не чемпионское. Он долгое время едко троллил Яна, но в итоге ничего из этого не извлёк. Хотя это противостояние на бумаге выглядело интригующим. Его друг Стерлинг с поясом, Пётр спокойно наблюдает за развитием событий, а Мераб умоляет о бое. Очень забавно наблюдать за тем, как финансовое положение меняет паттерны мышления даже у гордого грузина, что ему приходится выжимать из себя волшебные слова.

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео «Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео
«Этот Трилишвили, Дровалишвили…» Жёсткое интервью с Петром Яном — про врагов и друзей «Этот Трилишвили, Дровалишвили…» Жёсткое интервью с Петром Яном — про врагов и друзей
«Попросил бы Яна секундировать меня». Интервью со Стерлингом о Петре и хейтерах из России «Попросил бы Яна секундировать меня». Интервью со Стерлингом о Петре и хейтерах из России

Только теперь Мераб отодвинул себя от титульных разборок, так как дал руководству сигнал, что готов драться с любым бойцом на невыгодных для себя условиях. Стратегически это очень глупое заявление, которое сделало Двалишвили зависимым от работодателя.

Поэтому Стерлинг может спать спокойно и не думать о переходе в полулёгкий вес, чтобы уступить пояс своему другу. Всё потому, что Мераб уничтожил такую вероятность на корню, впав в прямую зависимость от Алджо. Теперь он рискует остаться на содержании у Стерлинга в роли спарринг-партнёра. Зря раскололся грузин.

Дастин Порье и Нейт Диаз сидят без боя довольно давно, особенно второй. Но они не впадают в отчаяние. Поэтому Бриллиант сохраняет неплохие шансы снова сразиться за пояс, а у Двалишвили они равны нулю.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022