Почти как в Дагестане! Чешскому Самураю устроили королевскую встречу в Брно. Видео

В воскресенье, 12 июня, Иржи Прохазка сотворил подвиг, вырвав историческую для своей родины победу над Гловером Тейшейрой на последней минуте боя. Таким образом, Прохазка стал первым в истории UFC чехом, ставшим чемпионом организации. Разумеется, это событие не обошло стороной чешское население, искренне порадовавшегося за своего любимчика.

Поэтому по возвращении домой в Чехию новоиспечённого чемпиона ждали с распростёртыми объятиями, особенно в городе Брно, куда он прибыл после триумфа в Сингапуре. По этому поводу Чешскому Самураю устроили парад, на который собрались несколько тысяч человек. Автомобилю, на котором ехал Иржи, устроили чемпионский коридор почти в километр длиной. Восторженные чехи организовали своему любимцу продолжительные овации.

Непосредственно на самой площади болельщики скандировали имя чемпиона, а Прохазка показывал им пояс, словно добычу со славной охоты. И в этот момент Самурай больше напоминал викинга. Тем не менее триумф Иржи вызвал не только радость всего населения, но и народное единение, которое нечасто встретишь.

Чемпионский парад Иржи Фото: twitter.com/jiri_bjp

Для Чехии это один из немногих поводов для гордости, так как их спортсмены не так часто добиваются таких высот. Но теперь Прохазка приблизился к таким легендам, как Павел Недвед, Яромир Ягр, Эстер Ледецка, Петр Чех, Мартина Навратилова… И по окончании парада и торжественной церемонии в его честь Иржи не спешил покидать главную площадь города. Чемпион спустился со сцены и отправился к фанатам.

В саму толпу секьюрити его, конечно, не пустили, но коридор для возможности получить автограф и сфотографироваться с Самураем предоставили максимальному числу людей. Счастливый Иржи пожимал руки, фотографировался, и было видно, насколько он счастлив. Ровно так же счастлив был поверженный им Гловер Тейшейра, когда в конце октября 2021 года вернулся из Абу-Даби в свой родной бразильский город.

Чемпионский парад Иржи Фото: twitter.com/jiri_bjp

Но там, нужно признать, всё проходило в более камерной атмосфере, по-семейному. А потому, в качестве параллели из мира ММА, хочется вспомнить, как в Махачкале праздновали долгожданное чемпионство Хабиба Нурмагомедова. Тогда весь город с раннего утра воскресенья в буквальном смысле стоял на ушах, чтобы засвидетельствовать исторический момент в режиме реального времени.

И если, согласно информации обозревателя Ариэля Хельвани, в Брно собрались свыше семи тысяч человек, то в случае с Хабибом праздновали вся Махачкала и, вероятно, весь Дагестан.