Бетербиев отправил на пенсию украинскую звезду. Главная победа друга Кадырова. Видео

Уже скоро Артур Бетербиев проведёт 18-й бой в профессиональной карьере. В ночь на 19 июня знаменитый российский нокаутёр встретится в ринге с Джо Смитом-младшим, чтобы добыть третий чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Бетербиев – однозначный фаворит боя, хотя Смит не является мальчиком для битья. Просто Артур нокаутировал и куда более талантливых соперников, нежели американец.

В 2019 году Бетербиев добился, пожалуй, своей главной победы. Тогда чеченец, уже имевший титул IBF, нацелился ещё и на чемпионский пояс WBC. Данным титулом владел яркий технарь Александр Гвоздик – бронзовый призёр ОИ-2012, на счету которого не было поражений в профессиональном боксе. Впрочем, Бетербиев тоже был непобеждённым боксёром, так что на кону стояли не только титулы, но и «нолики» в графе «неудачи».

Ранее Артур не сталкивался с настолько техничными и быстрыми соперниками: многие эксперты считали, что ударная мощь друга Рамзана Кадырова работает только против боксёров среднего уровня. Задавить Гвоздика психологически тоже было непросто – украинец умел переламывать ход любых поединков и не боялся давления. Но Бетербиев отлично подготовился к схватке с Александром.

Стартовые раунды прошли в равной борьбе, спортсмены действовали в привычном стиле: Артур агрессивно шёл вперёд, Александр технично двигался и выбрасывал быстрые двойки. Но были и некоторые важные детали – россиянин непривычно активно прессинговал, а вот украинец выглядел на ногах чуть медленнее, нежели обычно. Впрочем, до своей второй половины поединок был абсолютно равным.

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С седьмого же раунда Бетербиев начал забирать инициативу. Его безостановочный прессинг давал плоды: в защите Гвоздика появлялось всё больше брешей, он не успевал уходить от тяжёлых ударов за счёт движения. Украинец выглядел откровенно растерянным, а принимаемый им «тоннаж» вырастал с каждой минутой в ринге. В девятом раунде Александр несколько раз чудом удержался на ногах, хотя его очевидно «штормило».

Впрочем, дотерпеть до конца боя Гвоздику и не удалось. Под шквалом тяжёлых ударов в 10-м раунде он был вынужден капитулировать: когда украинец в третий раз подряд сел на колено, рефери остановил поединок. Грандиозная победа Бетербиева! Он не только воспользовался сильными сторонами, но и удивил Гвоздика прессингом и работой ног. Кстати, после поражения Александр завершил карьеру. А вот Артур продолжает доминировать.