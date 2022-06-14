Львиный рык и тотальное избиение. Первый бой Чимаева в ММА. Видео

Первый поединок в смешанных единоборствах Хамзат Чимаев провёл в сентябре 2017 года. Чеченский швед бился на турнире Fight Club Rush 1 в городе Вастерас. Все поединки на ивенте были любительскими, но впоследствии промоушен FCR обрёл профессиональный статус.

Хамзат выступал под материнской фамилией Гериханов – Чимаевым он стал чуть позже. Соперником Борза был другой представитель Швеции, Халед Лааллам с рекордом 2-1. Парень не удивлял зрелищностью – все три его поединка дошли до решения судей.

Но в поединке с Хамзатом выжить не получилось. После сигнала судьи о начале боя Чимаев издал что-то похожее на львиный рык, сблизился с оппонентом и не стал тратить время на формальное касание перчаток – сразу схватил Лааллама и провёл тейкдаун. Чеченец бил и валял соперника в течение всего первого раунда, а когда тот выпутывался и поднимался в стойку, сразу следовал ещё один тейкдаун, после чего избиение продолжалось.

Во втором раунде Чимаев даже уронил Халеда из стойки – провёл двойку, а затем снова накинулся на соперника на канвасе. Из угла чеченского шведа в этот момент доносилось «Бей его!» И Чимаев бил, но доминация закончилась не техническим нокаутом – в конце раунда Борз выбрал удобный момент и вышел на «анаконду» – Лааллам не смог терпеть и быстренько постучал.

Права на видео принадлежат FCR. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FCR MMA.

Бой не внесли в профессиональный рекорд Чимаева, хотя он не сильно отличается от других ранних побед Хамзата. Из дополнительной экипировки на бойцах надеты только накладки на голень. Также бой проходил в нестандартных для профессиональных ММА перчатках, а поединок был разделён на три отрезка по три минуты, а не по пять.

Чимаев проведёт ещё несколько поединков в любителях и выиграет все досрочно, после чего перейдёт в профи. Меньше чем за пять лет Борз поднялся от дебютанта в любителях до одного из главных претендентов на титул UFC в полусреднем весе. Что же будет в 2027-м?