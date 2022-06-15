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Джулиус Фрэнсис, охранник нокаутировал посетителя, видео уличной драки

Экс-соперник Тайсона работает охранником. И вырубает наглых клиентов одним ударом. Видео
Александр Фролов
Джулиус Фрэнсис, охранник нокаутировал посетителя
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Никогда не грубите секьюрити. Они могут оказаться звёздами бокса.

Молодые боксёры и бойцы ММА часто работают в охране клубов и ресторанов. Зарабатывать спортом ещё не получается, а деньги нужны всегда. Физическая сила и навыки позволяют спортсменам уверенно чувствовать себя в роли секьюрити. Но порой на такую работу устраиваются и бывшие бойцы – причём даже именитые. Иногда охранником может оказаться бывший чемпион Британии, дравшийся с Майком Тайсоном.

Буйный клиент в ресторане – обычная история. Однако этот лондонский хулиган был особенно взбудоражен: не только грубил всем подряд, но и пытался колотить клиентов. Наглый гражданин успел «достать» буквально всех и расплата не заставила себя ждать. Огромный охранник какое-то время сдерживался, однако, когда хулиган пошёл прямо на него, выбросил боковой удар с правой. Наглец рухнул, оказавшись в глубочайшем нокауте.

Ничего удивительного, учитывая, кем именно был 57-летний секьюрити. Джулиус Фрэнсис в своё время провёл почти полсотни боёв на профессиональном ринге, став чемпионом Великобритании в супертяжёлом весе. Да, потом он превратился в откровенного «джорнимена», зато успел подраться с такими легендами, как Майк Тайсон, Виталий Кличко и Олег Маскаев. Грубить такому опытному человеку точно не стоило.

«Парень уже атаковал нескольких человек как вербально, так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса и занёс руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежаще», – рассказал очевидец происшествия изданию Boxing King Media.

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Странно, что такой именитый спортсмен в солидном возрасте должен работать охранником в ресторане. Видимо, даже долгая и славная карьера не позволила заработать на безбедную старость. С другой стороны, если позволяет здоровье – что плохого в такой работе? А для всех хулиганов подобная история станет отличным уроком. Не стоит никому грубить, даже если считаешь себя крутым. Всегда найдётся кто-то круче.

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