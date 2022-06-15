Легендарный украинец проиграл из-за подлого приёма. Россиянин чуть не выдавил ему глаз

Игорь Вовчанчин – настоящая легенда единоборств в Украине и на всём постсоветском пространстве, да и просто один из величайших бойцов в истории ММА. Вовчанчину принадлежит гениальный рекорд по самой продолжительной серии без поражений. Украинец не проигрывал 38 поединков, 36 из которых закончились победами, один бой признан несостоявшимся, а ещё в одном была зафиксирована ничья. Винстрик уникален ещё и тем, что он уложился в неполные пять лет – сегодня большинству бойцов не хватает карьеры, чтобы подраться 38 раз.

Серия началась в январе 1996-го, а двумя месяцами ранее Вовчанчин проиграл российскому самбисту Михаилу Илюхину. Спортсмены встретились на турнире IAFC – считалось, что организация проводит бои без правил. Ограничения всё же были, а сам поединок длился один 30-минутный раунд.

Игорь Вовчанчин Фото: Из личного архива

Турнир проходил в формате плей-офф – перед тем, как подраться с Илюхиным, Вовчанчин провёл ещё три боя, а Михаил успел подраться дважды. Бойцам повезло, что все их поединки заканчивались быстро и перед очной встречей они не успели сильно вымотаться. Весовые категории в тех турнирах отсутствовали напрочь, но Илюхин и Вовчанчин имели почти одинаковые габариты. Это подарок для обоих – к примеру, бразилец Мораис, который позже подрался с Илюхиным, был на 28 сантиметров выше.

Уникальная атмосфера тех турниров – во время выхода бойца сопровождала девушка, которая выносила табличку с именем и фамилией, базовым видом единоборств, а также местом рождения спортсмена. На поединок в московских «Лужниках» Илюхина выводил легендарный Волк Хан.

С первых секунд Илюхин сделал удачный проход в ноги. Перед поединком Михаил вряд ли видел бои Вовчанчина, но о его титулах в кикбоксинге наверняка слышал, поэтому осознавал, что стойка – точно не лучший выбор. Он залез на украинца и многократно лупил его из фулл-маунта. Когда Вовчанчин смог подняться, Михаил тут же попробовал выйти на болевой, но и тут Игорь выпутался. В целом доминация российского бойца была очевидна, однако физическая мощь соперника не позволяла довести дело до конца.

На седьмой минуте после очередного неудавшегося рычага локтя Илюхин снова залез на Вовчанчина, обхватил его шею правой рукой и прижался подбородком к его лицу. Игорь быстро постучал – россиянин со всей силы давил сопернику на глазницу, терпеть такую боль оказалось невозможно.

Очевидно, что приём грязный и должен быть запрещённым в любых правилах, но вряд ли кто-то видел регламент турнира IAFC. Судьи засчитали победу Илюхина, хотя перед этим был другой спорный эпизод, когда Вовчанин нокаутировал соккер-киком бразильца Лиму. Проигравшая сторона подала апелляцию, и судьи назначили незамедлительный реванш, в котором также выиграл украинец.

После победы над Вовчанчиным Илюхин за пять секунд финишировал Ахмеда Сагидгусейнова, а затем встретился с тем самым двухметровым Рикардо Мораисом, которому уступил на десятой минуте удушающим приёмом. Карьера Илюхина не была такой же великой, как у украинца, но и в карьере Михаила достаточно побед над топовыми соперниками того времени. Одна из них случилась как раз в тот вечер.