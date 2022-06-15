Хитрость или подлость? Мейвезер нокаутировал соперника, который подошёл извиниться. Видео

Флойд Мейвезер провёл безупречную карьеру, не допустив ни одного поражения и ни одной ничьей. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом современности. Кроме того, Флойд ни разу не был в нокдауне. Но к его выступлениям всегда были вопросы. Некоторые эксперты утверждают, что Мейвезер проиграл первый бой Хосе Луису Кастильо. А ещё ему припоминают неоднозначный поединок против Оскара де ла Хойи, который также отдали Мею.

Но один из самых грязных поступков он совершил в бою против восходящей звезды Виктора Ортиса. Это было в 2011 году. Тогда Ортис владел поясом чемпиона мира по версии WBC. А Мейвезер проводил третий поединок после возвращения с пенсии. Виктору было всего лишь 24 года, и на него возлагали большие надежды. Титул чемпиона мира подкреплял ожидания.

Видео доступно на канале Golden Boy Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Golden Boy Boxing.

Ортис начал поединок довольно активно, запрессинговав Мейвезера. Флойд приноровился к своему сопернику только к концу первого раунда, включив свои фирменные движения. Виктор и дальше пытался продавить Мея через прессинг, но Флойд оказался слишком умён и зачастую перебивал молодого оппонента с дальней дистанции. Хотя у молодого бойца были отдельные успешные отрезки.



Вместе с тем после трёх раундов преимущество Мейвезера было очевидным. Двое судей выставили 30:27, а ещё один выставил 29:28 также в пользу легендарного бойца. В четвёртом отрезке у Ортиса проходили серийные атаки у канатов. Казалось, что чемпион наконец-то точно заберёт раунд в свою копилку. Но он немного переусердствовал, боднув Мейвезера головой. За это нарушение правил судья Джо Кортес снял с Виктора один балл.

Виктор Ортис бодает Флойда Мейвезера головой Фото: Ethan Miller/Getty Images

Нарушитель сразу же принялся извиняться за свой проступок рукопожатием и объятием. И когда рефери разрешил продолжить схватку, Ортис подошел к Мею абсолютно незащищённым и с опущенными руками, чтобы ещё раз извиниться. Но Флойд повёл себя неэтично. Он пробил чистую двойку, от которой Виктор улетел в нокаут. До конца раунда оставалась одна секунда.

К слову, Мейвезер сделал всё правильно, если посмотреть на правила, так как судья дал команду продолжать бой. Но с этичной точки зрения Флойд повёл себя цинично и мерзко. Скорее всего, Мей забрал бы бой, если бы он прошёл полную дистанцию. Однако так грязно отбирать пояс даже в схватке, в которой ведёшь по карточкам — это низко.



За это Флойда спросил легендарный комментатор HBO Boxing Ларри Мерчант. Но Мейвезер принялся уворачиваться от прямого вопроса общими словами про поддержку. И когда ему показали повтор эпизода после снятия балла, Мей сказал, что нужно защищаться всё время. В итоге Мерчант вывел звезду из себя, и мы стали свидетелями эпохального скандала.

Флойд Мейвезер и Ларри Мерчант Фото: Кадр из видео

Мейвезер: Ты никогда не относился ко мне объективно. Знаешь что? Можешь разговаривать с Виктором Ортисом, хорошо? Пусть у меня берёт интервью кто-нибудь другой.



Мерчант: Ты о чём вообще говоришь?



Мейвезер: HBO должен уволить тебя, потому что ты ни черта не понимаешь в боксе.



Мерчант: Хотел бы я быть на 50 лет моложе, я бы надрал тебе задницу.

Этот конфликт, по сути, послужил причиной ухода Мейвезера с HBO в начале 2013 года. И он заключил контракт с Showtime, который принёс ему около полумиллиарда долларов и сделал его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.