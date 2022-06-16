Емельяненко сбежал и снова запил. Александр прогуляет последний шанс на спасение? Видео

Всем любителям ММА известны проблемы Александра Емельяненко с алкоголем. Именно «зелёный змий» загубил Саше карьеру: когда-то он считался талантливее своего брата Фёдора, а сейчас вынужден драться во фрик-боях. Ранее высокоградусные напитки привели Емельяненко-младшего за решётку, поскольку свои уголовные художества он творил, тоже будучи в нетрезвом виде.

После поражения от Магомеда Исмаилова разочарованный Александр ушёл в годовой запой. Постепенно он довёл себя до такой кондиции, что даже не мог встать с кровати. Вытащить Емельяненко из омута удалось только грандиозными усилиями его близких и друзей. После чего наш герой постепенно пришёл в форму: сбросил вес, вспомнил некоторые навыки и даже провёл несколько боёв. Но первая же пауза снова поменяла Сашу.

Боец пришёл на одно из интервью, будучи побитым и с трудом связывая слова. И это при том, что осенью Емельяненко предстоит бой с опаснейшим Вячеславом Дациком. Однако была и хорошая новость: вскоре друзьям и коллегам удалось вывезти Александра в Екатеринбург, где его положили в отличный реабилитационный центр. Спортсмен постепенно восстанавливался и даже выкладывал оптимистичные видео с пробежек и свои тренировки на мешке.



Всё сломала первая же поездка Емельяненко в Москву. Брат Фёдора отправился в столицу ради обязательной пресс-конференции промоушена Hardcore FC. По плану спортсмен должен был сразу вернуться в Екатеринбург, чтобы продолжить процесс реабилитации и подготовку к поединку с Дациком. Но запретный плод оказался слишком притягательным. Александр вместо возвращения на Урал пустился во все тяжкие. И вот мы смотрим видео в его социальных сетях, которые наглядно демонстрируют, как сложно из этого состояния выбраться и как легко вновь утратить облик бойца…

К сожалению, Александр отказался от пути, который реально мог вернуть его к нормальной жизни. В нынешнем состоянии бойца каждый подобный шанс может оказаться последним. Емельяненко не понимает, что его состояние представляет собой тяжёлую болезнь, которую нужно долго и упорно лечить. В противном случае исход может быть самым печальным.

Будем надеяться, что кто-то всё-таки вразумит Александра. Возможно, брат Фёдор? А может, руководство Hardcore FC, которое должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы Александр вышел на бой с Дациком и ушёл после него на своих ногах. По нашей информации, в реабилитационном центре в Екатеринбурге Емельяненко ждут и готовы оказать ему максимальную помощь в очередном восстановлении, чтобы он смог одержать победу в главном бою в своей жизни…