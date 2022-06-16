Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба

Забит Магомедшарипов больше не выйдет в клетку – боец уведомил UFC о завершении карьеры. Последний поединок он провёл 2,5 года назад, когда победил Келвина Кэттера. Причин оставить спорт у Забита может быть много: непрекращающиеся проблемы со здоровьем, желание заняться бизнесом, религиозные убеждения. Какими бы ни были мотивы бойца, его решение не стало сюрпризом. Но при этом такого уникального спортсмена в UFC будет не хватать.

Забит отличается от других дагестанских бойцов. Большинство взращено на борьбе, переносит этот стиль в ММА и обходится без лишнего риска. Магомедшарипов влюбил в себя фанатов UFC по всему миру за зрелищность, необычный стиль ниндзя, в котором нет места унылой возне. Если боец и оказывался на канвасе, то за этим всегда было интересно наблюдать.

Забит Магомедшарипов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Забит не провёл ни одного скучного боя в UFC – пусть часть из них завершилась решением, в каждом он вытворял что-то незаурядное. Достаточно вспомнить необычный хай-кик в голову Келвина Кэттера, когда Магомедшарипов оттолкнулся рукой от канваса. Так умеют только настоящие ниндзя

Тот поединок Кэттер проиграл, зато сейчас он – один из топовых бойцов полулёгкого веса. За время отсутствия Забита многое в дивизионе поменялось, и сложно представить, что было бы, вернись Магомедшарипов сейчас. Ясно лишь, что тогда три года назад Забит был самым любимым российским бойцом большинства фанатов ММА. Его цепкая «анаконда» в поединке с Шеймоном Мораесом и редкий болевой на колено в бою с Брендоном Дэвисом – джиу-джитсу дагестанца восхищало не меньше, чем его скиллы в стойке.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

Забит немного померк на фоне успехов Хабиба, но наблюдать за боями полулегковеса было намного интереснее. Если Орёл забирал победу за счёт мощи и высочайшего уровня в борьбе, то Забит перебирал разные виды орудий до тех пор, пока не находил подходящее – это и делало его таким интересным бойцом.

Страшно представить, какой величиной стал бы Магомедшарипов, если бы он не остановился, а продолжил выносить соседей по рейтингу. Яир Родригес, Брайан Ортега – эти парни точно по силам пиковому Забиту. Да, у Забита просматривались проблемы с кардио, но это решаемая проблема. Боец мог бы с ней справиться, и тогда даже Макс Холлоуэй и Алекс Волкановски не выглядели бы неукротимыми соперниками. А в случае завоевания Забитом пояса его неизбежно сравнивали бы с Хабибом. У каждого своя история, но Магомедшарипов имел шанс перебить заслуги всех чемпионов из России. Просто потому, что ни у кого больше нет такого уникального стиля.