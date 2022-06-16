Украинского Макгрегора с позором выгнали из UFC. Там не любят мошенников

Украинец Аскар Можаров официально уволен из UFC. Причём уникально быстро – контракт расторгли после всего лишь одного проведённого поединка. 5 июня Можаров дебютировал в главном промоушене мира, где его в первом раунде «забил» Алонзо Менифилд. Американец так спокойно расправился с дебютантом, будто тот лишь вчера пришёл в ММА. Но уволили Аскара не только за позорное выступление, где он чудом избежал травм.

Незадолго до дебюта бойца, копирующего стиль и татуировки Конора Макгрегора, обнаружился факт откровенного мошенничества. Сотрудники авторитетного издания Sherdog тщательно изучили рекорд Можарова и обнаружили в нём заметные несостыковки. Цифры 25-7 после расследования превратились в куда более скромные 21-12. Украинец попросту фальсифицировал свои цифры, чтобы выглядеть солиднее.

Аскар попытался оправдаться, но его объяснение выглядело не слишком неубедительно: «Это ситуации, которые были у меня, когда я только начинал карьеру. Я дрался даже не в смешанных единоборствах, а провёл несколько полупрофессиональных боёв. Я не знал, что они будут записаны в мой рекорд. Раньше я выступал под моим именем, но затем у меня появился отчим и я поменял фамилию и имя. Так что возникла небольшая путаница, но я сосредоточен на боях, а не на рекорде».

Впрочем, первый же поединок Можарова в UFC явно показал реальный уровень бойца. Дебютант выглядел настолько слабо, что даже вызвал жалость у многих легенд ММА. Большинство наблюдавших за действиями Аскара пришли к мнению, что этому парню вообще не стоит заниматься смешанными единоборствами. Его уровень слишком далёк от настоящего профессионального бойца.

«Аскару не надо выступать в MMA. Не знаю, как он попал в UFC. Я видел его на тренировке перед турниром. Он попросил показать какой-то приём — и мы так, чуть-чуть поборолись. И я смотрю, что парень не из этой среды. Ему вообще не нужно этим видом спорта заниматься. Ему ещё непочатый край работы предстоит – времени не хватит просто. Можаров мог бы заняться другой деятельностью», — рассказал Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Посмотрим, куда теперь отправится скандальный Аскар Можаров. Возможно, «Остап Бендер» от мира единоборств найдёт себе новый промоушен, где ему будут подбирать слабых соперников. Только так он сможет набить победные цифры в свой сомнительный рекорд. Но лучше последовать совету Тактарова – и сменить сферу деятельности. Например, стать блогером. Ведь говорить Можаров умеет куда лучше, чем драться.