В UFC больше не подписывают российских бойцов. Виной тому — власти США

Российских спортсменов отстраняют от турниров во всех видах спорта, но профессиональные ММА пока были наименее подвержены этой тенденции. В UFC по-прежнему готовы предоставлять россиянам возможность биться за пояс, а Дана Уайт находит способы избежать конфликтов с флагами – вместо того, чтобы запрещать символику России, босс просто запретил выходить в октагон с флагом любой страны.

Но Дана Уайт не может влиять на всё, и ключевое, в чём он бессилен – выдача виз. Российские бойцы лишаются возможности биться в США из-за паспорта, и об этом говорят не только в нашей стране. Тревожными сообщениями отметился главный ММА-менеджер в индустрии Али Абдель-Азиз. Египтянин возмутился отношением к российским и, в частности, кавказским бойцам из-за ситуации в мире.

Али Абдель-Азиз в компании с Хабибом Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Вся эта политическая штука затрагивает многих российских спортсменов, особенно ребят из Дагестана, Чечни и Кавказа, и никто об этом не говорит. Это грустно, потому что эти ребята не сделали ничего плохого. Им очень сложно получить визу. И я знаю, что многие Хабибы, Исламы и Забиты придут из этого региона. Я знаю, если вы всё ещё даёте возможности этим парням, я вас очень уважаю. А если нет, я тоже полностью понимаю», – написал менеджер в «Твиттере».

Али – не главный правдоруб в единоборствах, но если он затронул проблему, значит, она действительно существует. Абдель-Азиз максимально осведомлён – египтянин первым получает все инсайды, а потому знает, о чём говорит. Безусловно, у Али есть своя выгода: бойцы из Кавказа – его целевая аудитория. Но такая проблема действительно существует, и решить в ближайшее время её не удастся. Наоборот, всё может стать только хуже.

В 2022 году контракт с UFC подписали лишь два бойца из России – Хусейн Асхабов и Денис Тюлюлин. Но первый ранее получил французский паспорт. Второму, вероятно, немного повезло, потому что виза на момент анонса поединка у него была.

О том, что россиянам не хотят выдавать визы, свидетельствует и претендентская серия Даны Уайта. Яркие победители этого турнира регулярно врывались в UFC, но в новом сезоне, где запланировано 10 турниров, заявлена пока лишь одна представительница России, Виктория Дудакова. Видимо, девушка успела сделать визу заранее.

Дана Уайт и Дональд Трамп Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Так что, возможно, Али Абдель-Азиз прав, говоря, что молодые российские бойцы рискуют остаться без шанса всей жизни. Подписывать их, чтобы потом фасовать по турнирам в ОАЭ и Европе – так себе затея. Проще просто задвинуть этих ребят и делать всё для тех россиян, которые уже есть в ростере, кто раскручен и приносит прибыль.

Безусловно, Дана Уайт хотел бы получить нового Хабиба или Петра Яна, но для этого есть пока один путь – искать россиян с двойным гражданством. В настоящий момент, когда в визах нашим ребятам отказывают не только Штаты, но и Англия, путь в UFC и другие промоушены для русских, дагестанцев, чеченцев и прочих представителей России может быть закрыт.