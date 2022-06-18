Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей

Главным ньюсмейкером бокса остаётся Тайсон Фьюри, хотя огромный великан недавно в очередной раз «завершил» карьеру. Перед уходом Цыганский король красиво разобрался с Диллианом Уайтом, отправив крепыша в яркий нокаут. И заработал самый большой гонорар в карьере: по приблизительным оценкам, Фьюри получил около £ 33 млн – весьма солидное «выходное пособие».

Тем не менее совсем скоро Тайсон начал заигрывать с фанатами, прозрачно намекая на своё возможное возвращение. Чуть позже появились и журналистские инсайды: сообщалось, что техничный великан готов встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа – Александр Усик. Но внезапно Фьюри выступил с заявлением, резко снизившим шансы вновь увидеть его в ринге.

«Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг. Пожалуй, я скажу, что меня устроит полмиллиарда. И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру — придётся заплатить полмиллиарда», — приводит слова Фьюри talkSPORT.



Просто для понимания: полмиллиарда фунтов – это примерно 35 миллиардов рублей по нынешнему курсу. Таких денег в боксе не получал никто и никогда. Даже гениальный Флойд Мейвезер, удерживающий большую часть финансовых рекордов, за бой с Мэнни Пакьяо заработал «лишь» $ 180 млн в качестве чистого гонорара. А величайший Майк Тайсон и вовсе не получал более $ 33 млн за один поединок.

Фьюри подчеркнул, что не шутит — ему действительно нужно полмиллиарда. Если он говорит серьёзно, то можно только поразиться его гигантским запросам. Даже герой Брэда Питта из фильма «Большой куш», обманывавший всех ради денег, не был таким наглым. Кстати, Питт там играл как раз кочевника-пэйви, точно такого, как сам Цыганский король. И дрался не хуже Фьюри – с поправкой на художественность произведения.

Тайсон Фьюри с поясами Фото: Julian Finney/Getty Images

Только Тайсону никто не заплатит таких денег. Да, он главная звезда современного бокса. И умеет создавать медийный шум лучше, чем кто-либо ещё. Но у современного бокса попросту нет таких денег. Если заплатить Фьюри требуемую сумму, поединок сразу станет нереально убыточным. Даже если взять в соперники Конора Макгрегора. Будем надеяться, что Цыганский король умерит аппетиты.