Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Усик – Энтони Джошуа, Усик – Джошуа, реванш, когда состоится бой, где смотреть

Шейхи организовали реванш Усик — Джошуа. Уроженец Крыма нокаутирует британца
Александр Фролов
Александр Усик – Энтони Джошуа
Комментарии
Александр может поставить крест на карьере Энтони.

Долгожданный реванш Александра Усика и Энтони Джошуа наконец-то обрёл официальную дату. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии, чтобы окончательно определить, кто из них сильнее. Место проведения стало довольно неожиданным: до известных событий сторона Усика настаивала на Киеве, Джошуа хотел драться в Лондоне. Но шейхи предложили слишком большие деньги.

«Что за поездка на американских горках! Мой двенадцатый бой за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я завоевал титул, объединил пояса, завоевал ещё один, потом всё потерял. А затем стал двукратным объединённым чемпионом мира. И сейчас я узнал дату, когда стану трёхкратным чемпионом. Что за возможность!» – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

«У меня есть цель, и с божьей помощью я выполню свою миссию», — сказал Усик.

Напомним, первое противостояние Усика и Джошуа стало настоящей сенсацией. Уроженец Крыма, серьёзно уступавший сопернику в габаритах и считавшийся аутсайдером, спокойно переработал Энтони. Громадный британец не сумел противостоять любительской школе Александра. Как итог – победа Усика судейским решением, хотя вполне мог состояться и нокаут. Слишком велика оказалась разница в классе.

Джошуа — Усик

Джошуа — Усик

Фото: Getty Images

Сразу после боя Джошуа твёрдо настоял на реванше. Хотя спокойно мог отказаться: британцу предлагали солидные отступные, чтобы он ушёл в сторону и позволил Усику подраться с Тайсоном Фьюри. Но Энтони отказался от денег, лишь бы закрыть разгромное поражение. Решение Джошуа вызывает безусловное уважение с точки зрения характера. Однако в спортивном плане пока всё выглядит так, будто он совершает большую ошибку.

Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей
Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева
Украинская звезда деклассирует Джошуа в реванше. Потом Усик придёт за Цыганским королём Украинская звезда деклассирует Джошуа в реванше. Потом Усик придёт за Цыганским королём

Несмотря на все заверения Джошуа о «кардинально изменившейся подготовке» и «создании геймплана», шансов на победу у него почти нет. А вот второе подряд поражение может попросту уничтожить карьеру британца. Энтони вряд ли получит желаемый бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, если его нокаутирует «миниатюрный» Усик. Акции британца упадут слишком сильно.

А вот для украинца реванш является вполне желанным. Если Усик снова деклассирует экс-чемпиона, его следующим соперником наверняка станет Фьюри, хоть Цыганский король и обещает закончить карьеру. А поединок с главной звездой бокса принесёт Усику огромные деньги и славу. Даже несмотря на возможное поражение. Но сначала надо одолеть Джошуа – мальчиком для битья британец точно не является.

Когда реванш Усик – Джошуа

Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде – одном из крупнейших городов Саудовской Аравии. Точное время поединка пока неизвестно. Можно ли будет посмотреть бой на территории России, тоже неясно.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022