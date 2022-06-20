Шейхи организовали реванш Усик — Джошуа. Уроженец Крыма нокаутирует британца

Долгожданный реванш Александра Усика и Энтони Джошуа наконец-то обрёл официальную дату. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии, чтобы окончательно определить, кто из них сильнее. Место проведения стало довольно неожиданным: до известных событий сторона Усика настаивала на Киеве, Джошуа хотел драться в Лондоне. Но шейхи предложили слишком большие деньги.

«Что за поездка на американских горках! Мой двенадцатый бой за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я завоевал титул, объединил пояса, завоевал ещё один, потом всё потерял. А затем стал двукратным объединённым чемпионом мира. И сейчас я узнал дату, когда стану трёхкратным чемпионом. Что за возможность!» – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

«У меня есть цель, и с божьей помощью я выполню свою миссию», — сказал Усик.



Напомним, первое противостояние Усика и Джошуа стало настоящей сенсацией. Уроженец Крыма, серьёзно уступавший сопернику в габаритах и считавшийся аутсайдером, спокойно переработал Энтони. Громадный британец не сумел противостоять любительской школе Александра. Как итог – победа Усика судейским решением, хотя вполне мог состояться и нокаут. Слишком велика оказалась разница в классе.

Джошуа — Усик Фото: Getty Images

Сразу после боя Джошуа твёрдо настоял на реванше. Хотя спокойно мог отказаться: британцу предлагали солидные отступные, чтобы он ушёл в сторону и позволил Усику подраться с Тайсоном Фьюри. Но Энтони отказался от денег, лишь бы закрыть разгромное поражение. Решение Джошуа вызывает безусловное уважение с точки зрения характера. Однако в спортивном плане пока всё выглядит так, будто он совершает большую ошибку.

Несмотря на все заверения Джошуа о «кардинально изменившейся подготовке» и «создании геймплана», шансов на победу у него почти нет. А вот второе подряд поражение может попросту уничтожить карьеру британца. Энтони вряд ли получит желаемый бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, если его нокаутирует «миниатюрный» Усик. Акции британца упадут слишком сильно.



А вот для украинца реванш является вполне желанным. Если Усик снова деклассирует экс-чемпиона, его следующим соперником наверняка станет Фьюри, хоть Цыганский король и обещает закончить карьеру. А поединок с главной звездой бокса принесёт Усику огромные деньги и славу. Даже несмотря на возможное поражение. Но сначала надо одолеть Джошуа – мальчиком для битья британец точно не является.

Когда реванш Усик – Джошуа

Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде – одном из крупнейших городов Саудовской Аравии. Точное время поединка пока неизвестно. Можно ли будет посмотреть бой на территории России, тоже неясно.