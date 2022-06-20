Мгновенная карма. Бразилец пнул русского бойца на приветствии и был немедленно наказан

Вечером 18 мая в Омске состоялся турнир промоушена Александра Шлеменко SFC 4. В главном поединке бывший чемпион Bellator Андрей Корешков встретился с бразильцем Леонардо да Силвой, а в соглавном событии вечера Александр Осетров побил Вильяма Лиму.
Вопросы в квалификации бразильцев на омском турнире возникли сразу, несмотря на приличный рекорд. По словам Шлеменко, соперника Корешкову подбирали в том числе исходя из этого показателя. Но ни один из поверженных соперников Леонардо да Силвы не имел положительного рекорда, в лучшем случае – 0-0.
Сомнения были и в его соотечественнике, который бился с Осетровым. Пару приличных соперников Лима победил, но бóльшая часть его скальпов – парни с отрицательным рекордом – 1-3, 0-2 и даже 0-12.
Вильям Лима наверняка осознавал, что шансы против крепкого ученика Александра Шлеменко у него невелики, поэтому применил подлый приём – ударил Осетрова во время дружеского приветствия перед началом схватки. Непонятно, чего ожидал Лима от лоу-кика, но российский боец не смутился и тут же ответил хай-киком, сбив бразильца с ног, после чего принялся его избивать.
Права на видео принадлежат SFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Александра Шлеменко.
С момента падения на настил Лима продержался 40 секунд – он выживал под ударами россиянина и пытался подняться, но Осетров нещадно наказывал его за грязный поступок. Когда Александр донёс до головы соперника несколько акцентированных хаммерфистов, рефери не выдержал и остановил бой.
Осетров легко победил и дал хороший импульс для Андрея Корешкова, который вышел и не менее уверенно разобрался с Леонардо да Силвой. Поединки выглядели совсем неконкурентно – ждём, когда бюджет турнира Александра Шлеменко вырастет и мы сможем наблюдать за действительно мощными противостояниями.
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