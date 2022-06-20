«Я в тюрьме уже 400 лет». Как Мохаммед Али попал на скамью подсудимых

Ровно 55 лет назад, 20 июня 1967 года, в американском Хьюстоне состоялся скандальный судебный процесс. На скамье подсудимых был знаменитый Мохаммед Али, которого обвиняли в отказе от присяги и службы в армии США. Вердикт вынесли максимально быстро: пять лет тюремного срока и штраф в $ 10 тыс. Также боксёра лишили звания чемпиона мира и отозвали лицензию. За один день карьера Величайшего рухнула на дно.

Изначально боксёр вообще не должен был оказаться в армии. Он провалил тест на интеллект, набрав очень низкий балл. Многие посчитали это хитростью, однако чуть позже Али провалил и второй тест. Только это всё равно ему не помогло: критерии годности к службе поменяли, и теперь чемпион мира отлично подходил для армии США. Только Мохаммед был твёрдо настроен не надевать военной формы, чего бы ему это ни стоило – хотя был обязан по закону.

Спортсмен ненадолго всё-таки оказался в армии, но сразу сумел сорвать свою службу. Будучи на церемонии принесения присяги, Али попросту не вышел, когда его назвали гражданским именем — Кассиус Клей. Офицеры попытались переубедить знаменитость: сначала мягкими уговорами, а потом и угрозами. Напугать Мохаммеда не удалось даже потенциальным уголовным сроком. Вскоре состоялся суд.

Мохаммед Али Фото: Getty Images

«Я плачу в год налогов на $ 6 млн. Этого достаточно, чтобы построить три чёртовых бомбардировщика. Хотите отправить меня в тюрьму? Хорошо. Я в тюрьме уже 400 лет, могу побыть там ещё пять годиков. Зато я не поеду за восемь тысяч километров, чтобы убивать несчастных людей. Если я захочу умереть, то сделаю это здесь, сражаясь с вами. Вы не уважаете мои религиозные права. У меня нет никаких претензий к вьетнамцам: ни один из них никогда не преследовал негров», — объяснял свою позицию Али.

Впрочем, общественное мнение, подогретое идущей войной во Вьетнаме, было настроено резко против боксёра-пацифиста. Большинство американцев считали, что Али попросту наплевать на свою страну и её интересы. В газетах выходили разгромные статьи, призывавшие немедленно лишить Мохаммеда всех трофеев и отправить его во Вьетнам. К тому же другие звёзды спокойно выполняли свой долг перед страной, в частности, Джо Луис и Элвис Пресли.

Суд вынес Али максимально жёсткий обвинительный приговор, но спортсмену удалось избежать тюремного срока. Он оказался за решёткой только на 10 дней из-за проблем с водительскими правами. Остальное сумели решить грамотные адвокаты, подававшие бесконечные апелляции и затягивающие дело. Всё закончилось крупным штрафом и длительным ограничением на спортивную деятельность.

Мохаммед Али Фото: Getty Images

Запрет заниматься боксом сам по себе стал серьёзным ударом по Мохаммеду. Имеющиеся деньги он быстро потратил, зарабатывать с помощью рекламы удавалось мало. Хотя война во Вьетнаме затягивалась и многие американцы меняли своё отношение к Али, в глазах большинства он оставался изменником. Зато спортсмен проявил себя в качестве прекрасного оратора: он выступал с антивоенными речами по всей стране, утвердившись в качестве кумира молодёжи.



Мохаммед провёл без бокса три с половиной года, прежде чем ситуация начала меняться. Он вернулся на ринг в 1970 году, воспользовавшись юридической лазейкой в штате Атланта. После долгого перерыва Али чуть погрузнел и замедлился, но всё равно расправился с Джерри Куорри за три раунда. Впереди у Величайшего было ещё много ярких боёв, несмотря на потерянные годы. А его принципиальность стала нарицательной.