Терминатор едва не лишил Казахстан легенды. Шавката спасли сила воли и судья

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 208, в главном поединке которого Арман Царукян проведёт поединок с Матеушом Гамротом. В соглавном событии вечера Шавкат Рахмонов подерётся с Нилом Мэгни. Боец из Казахстана имеет шанс вскочить на 10-ю строчку рейтинга полусредневесов, если одолеет американца.

В профессиональной карьере Номад (прозвище Рахмонова) не проигрывал ни разу. Более того, все его поединки заканчивались досрочными победами. В Казахстане Рахмонов уже стал живой легендой – местные фанаты от него без ума. И всё же не каждый бой складывался для Рахмонова легко, а самым тяжёлым стал поединок с нынешним чемпионом Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым. Бойцы встретились в чемпионском поединке организации Battle of Nomads, где бились за пояс в полусреднем дивизионе.

Шавкат Рахмонов Фото: Getty Images

Спортсмены выходили под национальную музыку, а Шавкат даже привлёк казахстанского артиста, который спел вживую. Неловкая деталь: во время выхода Рахмонова певец слишком увлёкся исполнением и загораживал будущей звезде UFC проход – Шавкату пришлось немного потревожить артиста, чтобы зайти в клетку.

Схватка началась с ударом в гонг. Первый раунд получился разведывательным: бойцы нанесли минимум ударов, но Одилов имел небольшое преимущество благодаря контролю у сетки и большей инициативности, на которую Шовкату было нечем ответить. Весь огонь бойцы приберегли на вторую пятиминутку, а первая всё же ушла Терминатору.

Во втором раунде Рахмонов действовал активнее. Он пытался сделать сопернику болевой, но Фаридун выпутался и вернул поединок в стойку. За полторы минуты до конца отрезка Шавкат пропустил тройку апперкот — левый хук — правый хук. Удары едва не сбили его с ног, однако казахстанец с трудом, но удержался, так что эпизод вряд ли засчитали как нокдаун.

Одилов почувствовал себя увереннее и пошёл вперёд. Спустя 30 секунд он попал в голову Рахмонова звонким оверхендом – со стороны показалось, что Шавкат на долю секунды находился без сознания, прямо как Иржи Прохазка после ап-кика Доминика Рейеса. Вторым ударом Фаридун отправил казахстанца на настил, где планировал его добить, но Шавкат выжил – ещё минуту он спасался от технического нокаута, получив в голову не меньше десяти акцентированных попаданий. После гонга Одилов спокойно ушёл в свой угол, а Рахмонов лежал на канвасе ещё несколько секунд, пока на помощь не пришли секунданты.

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На третий раунд оба бойца вышли сильно вымотанными. Одилов уже не пёр вперёд, а Рахмонов пытался перевести бой на канвас. За две минуты до конца боя ему это не только удалось – казахстанец ещё и залез в фулл-маунт. Рахмонов бил Одилова из доминирующей позиции, а у того вылетела капа. Хотя Фаридун ещё был способен защищаться, бой остановили. Странное решение – неужели рефери не мог дать несколько секунд, чтобы бойцу вернули капу, и поединок продолжился с того же места? Когда судья остановил схватку, Шавкат зачем-то нанёс ещё несколько ударов, хотя соперник уже опустил руки.

Вопросов к остановке было бы меньше, доминируй Шавкат на протяжении всего боя. Но Рахмонов точно проиграл второй раунд и, скорее всего, отдал первый. Дойди поединок до решения, очень вероятно, что казахстанец потерпел бы первое поражение в карьере.