UFC Fight Night: брат Хабиба, армянин и казах. Десант из экс-СССР завоюет Америку? LIVE

Любимчик Казахстана — Номад (прозвище Рахмонова) не проигрывал ни разу. Более того, все его поединки заканчивались досрочными победами. Но мдеального рекорда могло и не быть. В карьере каждого бойца самое сложное — не гоступиться на старте. У Шавката был бой, в котором он чудом выстоял и забрал победу. Случилось это в мае 2018 года, когда нынешний чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов, ка кникто другой был близок к тому, чтобы финишировать Рахмонова.

Рассказываем, как это было: