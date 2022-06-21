Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC: Царукян — Гамрот, где смотреть бои Умара Нурмагомедова, Шавката Рахмонова и Сергея Морозова, онлайн-трансляция

UFC Fight Night: брат Хабиба, армянин и казах. Десант из экс-СССР завоюет Америку? LIVE
Игорь Брагин
Когда бои Умара Нурмагомедова и Шавката Рахмонова
Комментарии
Российские звёзды и главный боец Казахстана продолжат покорение вершины. Прямая трансляция на «Чемпионате».

В ночь с 25 на 26 июня на арене APEX UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот. В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№ 12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№ 10 рейтинга). В основном карде проведёт третий поединок в UFC брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Его соперником станет американец Натан Манесс. В предварительном карде выступит ещё один представитель Казахстана — Сергей Морозов.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира.

Терминатор едва не лишил Казахстан легенды. Шавката спасли сила воли и судья Терминатор едва не лишил Казахстан легенды. Шавката спасли сила воли и судья
Где смотреть турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот Когда состоится бой Нейт Манесс — Умар Нурмагомедов Полный кард турнира UFC Fight Night: Царукян — Гамрот
Live Игорь Брагин

Любимчик Казахстана — Номад (прозвище Рахмонова) не проигрывал ни разу. Более того, все его поединки заканчивались досрочными победами. Но мдеального рекорда могло и не быть. В карьере каждого бойца самое сложное — не гоступиться на старте. У Шавката был бой, в котором он чудом выстоял и забрал победу. Случилось это в мае 2018 года, когда нынешний чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов, ка кникто другой был близок к тому, чтобы финишировать Рахмонова.

Рассказываем, как это было:

Терминатор едва не лишил Казахстан легенды. Шавката спасли сила воли и судья Терминатор едва не лишил Казахстан легенды. Шавката спасли сила воли и судья
09:20 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот

Посмотреть трансляцию турнира с боем Шавката Рахмонова и Нила Мэгни можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

09:19 Игорь Брагин

Соперник Умара Нурмагомедова — американец Натан Манесс. «Беспредел» провёл 15 боёв (из них 3 — в UFC) и потерпел лишь одно поражение. Натан разносторонний боец, обладающий нокаутирующей мощью и базовыми навыками борьбы. Хорошее испытание для Умара, которому пора пробиваться в топ-10 легчайшего дивизиона.

09:19 Игорь Брагин

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар провёл за полтора года пока лишь два поединка в UFC. И оба закончил удушающим приёмом. Первым от питомца гнезда Абдулманапа пострадал казахстанец Сергей Морозов, который также примет участие в предстоящем турнире, а вторым — американец Брайан Келлер. Умар идёт на серии из 14 побед, не зная горечи поражений.

09:19 Игорь Брагин

Когда состоится бой Нейт Манесс — Умар Нурмагомедов

Турнир UFC Fight Night с главным боем Арман Царукян — Матеуш Гамрот состоится на арене UFC APEX, Лас-Вегас (штат Невада, США) в ночь на 26 июня по московскому времени. Умар Нурмагомедов выйдет в октагон ориентировочно в 05:30 мск, а главное событие начнётся не ранее 07:15.

09:19 Игорь Брагин

Царукян жаждет взять реванш у Махачева

«У меня нет никакой злости и агрессии, только спортивный интерес. Конечно, мне интересен поединок с Махачевым.

Если после этого боя мне дадут Ислама, я буду очень рад. Ему нужен поединок, который приведёт его к титулу», — сказал Царукян на YouTube-канале Hustle MMA.

09:18 Игорь Брагин

Уроженец Хабаровска Арман Царукян провёл в UFC уже 6 боёв, в пяти из них одержав победы. А своё первое и единственное поражение в лучшей лиге мира он потерпел в дебютном поединке против Ислама Махачева. И сейчас Ахалкалакетс видит перед собой две цели: титул и Махачев. Причём, всё идёт к тому, что обе эти цели в опредеённый момент сойдутся в одной точке.

09:18 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night: Царукян — Гамрот

Основной кард

  • Арман Царукян (№ 11) — Матеуш Гамрот (№ 12) — лёгкий вес;
  • Нил Мэгни (№ 10) — Шавкат Рахмонов (№ 15) — Полусредний вес;
  • Джош Парисян — Алан баду — тяжёлый вес;
  • Тиаго Мойзес — Кристос Гиагос — лёгкий вес;
  • Нейт Манесс — Умар Нурмагомедов — легчайший вес;
  • Крис Кёртис — Родолфо — Виейра — средний вес.

Предварительный кард

  • Карлос Олберг — Тафон Нчукви — полутяжёлый вес;
  • Шайилан Нурданбек — Тиджей Браун — полулёгкий вес;
  • Раулиан Пэйва — Сергей Морозов — легчайший вес;
  • Джейпи Байс — Коди Дарден — науилегчайший вес;
  • Брайэн Келлехер — Марио Баутиста — легчайший вес;
  • Ванесса Демопулос — Джин Ю Фрей — женский минимальный вес.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022