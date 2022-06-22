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Казахстанский борец начал бить соперника, скандал на турнире по борьбе, дисквалификация спортсмена

Это точно турнир по борьбе? Казахстанский спортсмен бросился избивать соперника! Видео
Александр Фролов
Скандал на турнире по борьбе
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Борцов вольного стиля не учат апперкотам и фронт-кикам.

Рутинный чемпионат Азии по борьбе среди юниоров, проходивший в Бишкеке, внезапно стал ареной достаточно громкого скандала. В финале турнира по вольной борьбе U17 до 80 килограммов соревновались казахстанский спортсмен Асхаб Хаджиев и уроженец Индии Парвиндер Сингх. Схватка проходила в одни ворота: индиец спокойно переигрывал своего соперника, ведя со счётом 5-0. Что, видимо, очень расстроило Асхаба.

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Уплывающая золотая медаль откровенно затмила разум казахстанского борца. В одном из эпизодов Хаджиев неожиданно нанёс Сингху сильный удар рукой, после чего ещё и попытался достать оппонента хай-киком! К чести индийского спортсмена, он вовсе не испугался. А вот вошедший в раж Асхаб активно призывал Парвиндера продолжить «драку», после чего выбросил оскорбительный жест в сторону трибун.

Естественно, финал был сразу остановлен – Хаджиев был дисквалифицирован, а его соперник заслуженно стал чемпионом Азии. Казахтанского спортсмена исключили из итогового протокола, ему грозит длительное отстранение. Горячность Асхаба подвела не только его: Федерации борьбы Казахстана грозит штраф до полумиллиона рублей. Теперь спортсмену предстоит подумать над своим поведением.

Любопытно, что Хаджиев является «многостаночником», успешно выступая и на соревнованиях про грэпплингу. Скорее всего, Асхаб занимается и смешанными единоборствами: слишком акцентированными и профессиональными выглядели его удары. К тому же борец занимается в клубе TemirPRIDE, где спортсмены учатся в том числе и ММА. Будем надеяться, что Хаджиев сделает выводы и в следующий раз «не спутает» виды спорта.

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Заглавное фото: Кадр трансляции

Источник: «Чемпионат»

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