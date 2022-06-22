Польский монстр из UFC избил российскую звезду поп-ММА. Пираев не дожил до 3-го раунда

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 208, в главном поединке которого Арман Царукян проведёт поединок с Матеушем Гамротом. Польский боец – бывший чемпион KSW в полулёгком и лёгком дивизионах. Осенью 2015-го Гамрот провёл поединок против Марифа Пираева – победителю позволили подраться за вакантный пояс в 70 кг.

Боец по прозвищу Пиранья в тот момент был одним из самых перспективных россиян. С рекордом 18-0-1 он имел отличные шансы добраться до пояса польской организации, но всё же фаворитом в поединке считался Гамрот. Поляк также не проигрывал к тому моменту, но уступал Пираеву в опыте при рекорде 9-0.

Мариф Пираев Фото: Из личного архива

Фото: Мариф Пираев

Первый раунд начался с осторожных действий в стойке, а первым перевести бой вниз решился поляк. Его шея тут же угодила в гильотину Пираева, но задушить Гамрота не вышло. Зато Матеуш вышел в позицию гарда, откуда контролировал и бил соперника около двух минут. Серьёзного урона Мариф не получил, но раунд точно отдал.

В начале второго отрезка Пираев стал жёстче действовать в стойке, но прессинг в исполнении россиянина обернулся опасным контрпанчем от Гамрота, который, правда, ни к чему не привёл. Зато спустя 10 секунд уже поляк активно пошёл вперёд и свалил Марифа на канвас, где начал активный граунд-энд-паунд. Пираев выживал под Матеушем почти две с половиной минуты и даже пытался провести удушение и болевой, но удары соперника были точны и в этот раз слишком сильно сказывались на россиянине. За полторы минуты до конца судья остановил поединок после того, как поляк беспрепятственно донёс 12 хаммерфистов подряд по голове Марифа.

Права на видео принадлежат KSW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале KSW.

Для Гамрота тот поединок стал претендентским – в следующем поединке он победил Мансура Барнауи и стал чемпионом в лёгком весе. Пираев заключил с KSW контракт на один бой – после первого поражения в карьере он покинул лигу и отправился в промоушен GM World League, где стал чемпионом в первом же бою. До успеха в поп-ММА было далеко, так что российскому бойцу пришлось провести много поединков в ноунейм-организациях, прежде чем стать звездой пресс-конференций.