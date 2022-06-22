«Я похож на мясника». Младшему сыну Цзю дали новую жертву — нас ждёт яркий нокаут

Фамилия Цзю снова в лучах боксёрской славы – спасибо сыновьям прославленного Кости Цзю. Старший сын Тимофей уже стал звездой бокса, а в следующем бою он может добыть звание абсолютного чемпиона мира. На подходе к звёздному статусу и Никита Цзю – младший сын Кости. 24-летний Никита успел построить солидную любительскую карьеру, которую прервал ради образования. Но несколько месяцев назад вернулся для дебюта в профи.

И старт профессионального пути «очередного» Цзю прошёл весьма успешно. Сначала Никита разобрался с Аароном Сталом, которого нокаутировал во втором раунде. Юный боксёр допустил несколько ошибок в защите, что компенсировал ударной мощью. Во втором бою Цзю выглядел куда более уверенно, буквально переехав Мэйсона Смита. Непобеждённый австралиец не выстоял под «пушками» Никиты и одного раунда – выглядело очень круто.

Нельзя не отметить, что стиль младшего Цзю значительно разнится с его отцом и братом. Если Костя и Тимофей представляют собой пример высокотехничных боксёров, то Никита – откровенный рубака, не чурающийся элементов «грязного» бокса. Что никак не умаляет его навыков и перспектив.

«Отец всегда говорит мне, чтобы я был готов к тяжёлой работе и решимости. Если ты собираешься сделать это, ты должен выложиться на 100%. Именно так меня воспитывали. Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный», — рассказывал Никита изданию Boxing Scene.

Кстати, младший Цзю не тратит времени на раскачку: Смита он победил 11 мая, а уже 20 июля снова выйдет в ринг. В оппоненты выбран Бен Хорн –обычный середняк с рекордом 4-4. Последние два поединка 32-летний Хорн проиграл, не справившись с Лахланом О'Ши и Беном Ките. Любопытно, что однофамилец Хорна, куда более известный боксёр Джефф Хорн, сравнительно недавно дрался с Тимофеем Цзю и проиграл техническим нокаутом.

Несмотря на молодость Никиты, новый оппонент вряд ли доставит ему серьёзные проблемы. Бен Хорн – классический джорнимен, не обладающий богатыми талантами. Но у него точно есть характер и боевитость, поэтому младшему Цзю не стоит ожидать лёгкой прогулки. Будем надеяться, что Никита подойдёт к третьему профессиональному бою во всеоружии и подарит нам очередной яркий нокаут. Он точно к этому готов.