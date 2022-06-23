Брат Хабиба придушил украинского бойца. Самая лёгкая победа в карьере россиянина

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 208, главным событием которого станет поединок Армана Царукяна с Матеушем Гамротом. А в мейн-карде Умар Нурмагомедов встретится с американцем Нэйтом Манессом – для двоюродного брата Хабиба бой станет третьим в UFC.
До промоушена Даны Уайта Умар выступал в турнире-предшественнике Eagle FC. Он дебютировал в GFC с уверенной победы над Тарасом Грицкивом – опытный украинец почти не выступал в серьёзных организациях, зато взял пояс львовского промоушена RFP. Умар к тому моменту не только разобрал всех, с кем бился в Fight Nights, но и попробовал себя в PFL, где уверенно одолел Сайдиокуба Кахромонова – ещё одного действующего бойца UFC.
Грицкив вышел на поединок на коротком уведомлении – планировалось, что против Умара выступит бразильский боец, но тот снялся за неделю до турнира. В стойке бой продлился 30 секунд – затем Нурмагомедов бросился в ноги и провёл успешный тейкдаун. Почти две минуты Умар вязал и бил украинца, а затем незаметно залез на спину сопернику и замкнул на шее замок. Грицкив терпел несколько секунд, но всё же сдался. Умар получил пояс после первой же победы в промоушене – позже он защитил титул в поединке с Брайаном Гонсалесом, после чего ушёл в UFC.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Eagle FC.
Для победы над Грицкивом Нурмагомедову потребовалось 2 минуты и 48 секунд – самый быстрый результат в его карьере. Но до Хабиба и Махачева пока далеко – Орёл и Ислам три раза завершали бои быстрее. Приблизиться к ним Умар сможет уже 26 июня, правда, соперник в этот раз куда круче Тараса Грицкива. Нэйт Манесс проигрывал лишь однажды и сам любит завершать поединки досрочно: у него пять нокаутов и три удушающих в 14 поединках.
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